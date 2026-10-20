Necati Topaloğlu ve 8 meclis üyesi CHP’den ayrıldı: Kemer’de görevlere bağımsız devam

Necati Topaloğlu ve 8 meclis üyesi CHP’den ayrıldı: Kemer’de görevlere bağımsız devamGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya’nın Kemer ilçesinde Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, CHP’den istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu; 8 belediye meclis üyesi de partiden ayrıldı. Topaloğlu, kararın Kemer halkına karşı sorumluluklarını değiştirmediğini belirterek görevlerine bağımsız olarak devam edeceklerini açıkladı.
Antalya’nın Kemer ilçesinde Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, beraberindeki 8 belediye meclis üyesiyle birlikte CHP’den istifa etti. Kararını sosyal medya hesabından duyuran Topaloğlu, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği görevlerini bağımsız olarak sürdüreceklerini açıkladı.
GÖREVLERİNE BAĞIMSIZ DEVAM EDECEKLER
İstifa kararını kamuoyuyla paylaşan Topaloğlu, Kemer’e hizmet etmeyi sürdüreceklerini belirtti. Aldıkları kararın ilçe halkına karşı sorumluluklarını değiştirmediğini vurgulayan Topaloğlu, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.
“VERDİĞİMİZ SÖZLERİN ARKASINDAYIZ"
Açıklamasında birlikte çalıştığı arkadaşlarına teşekkür eden Topaloğlu, Kemer’in yararına olan projeleri desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.
Topaloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, 8 belediye meclis üyemizle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ederek görevlerimizi bağımsız olarak sürdürme kararı aldık. Bu karar, Kemer’e ve sizlere karşı taşıdığımız sorumluluğu değiştirmiyor.”
Kemer halkına hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Topaloğlu, güvene layık olmak ve verdikleri sözleri yerine getirmek için aynı gayretle çalışacaklarını bildirdi
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