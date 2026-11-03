AK Parti\'ye mi geçiyor? Besim Dutlulu sessizliğini bozdu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un geçmiş dönem hesaplarına yönelik yürütülen soruşturma hakkında konuşan Dutlulu, masumiyet karinesine vurgu yaparak basketbol takımına ilişkin sözleşme ve tazminat sürecini anlattı. Dutlulu, şunları söyledi:

"Benim ilk izlenimim belediye sporla ilgili olan, kendi alanında para transferleri olan bir olay. Ama biz burada her tutuklanan kişi için söylediğimizi söylememiz lazım. Masumiyete inanmamız lazım, bir şey ortaya çıkana kadar. Biz de arkadaşlar inşallah aynı zamanda aklanırlar ve aramızda olurlar. Bizim kimsenin hani 'Bu suçludur, bu değildir' deme şansımız yok. Biz de sizler gibi takip ediyoruz olayı. Ben kendi dönemimle ilgili yorum yapabilirim. Basket takımı benden önce elden çıkmıştı. 'Beş sene boyunca bu takım burada kalacak' diye bir sözleşme yapılmıştı. Bizi ilgilendiren kısmı o sözün tutulmamış olması. Biz mahkeme sürecini başlattık. 100 milyon gibi bir tazminat var. O parayı almaya çalışacağız. Satılan kişilerin fon olayında da adı geçiyor. Hukuki süreci takip edeceğiz. Aynı şekilde bu tutuklamalarla ilgili bize sorulan bir şey yok. Ama zaten aylardır hem Ankara Başsavcılığı hem Manisa Başsavcılığı bizden binlerce sayfa belge istedi. Biz de bir devlet kurumuyuz. Biz de istenilen her belgeyi onlara vermekle yükümlüyüz. Biz de takip ediyoruz süreci, bakalım ne olacak, hep beraber izliyoruz."

Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde devam eden altyapı çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Dutlulu, şöyle konuştu:

"Altyapı yoktu. Yağmur suyu hatları yoktu. Muradiye'nin bir arıtması yok. Muradiye'nin kanalizasyonu yıllardır Gediz'e akıyor. Biz arıtma ihalesini de yaptık. Su kesintileri olmaması için yeni su depolarını da yapıyoruz. İçme suyu hatlarının tamamı değişiyor, yağmur suyu hatları değişiyor, kanalizasyon değişiyor. İnşallah mayıs ayında bu çalışmalar sona erecek. Ondan sonra yaz aylarında tüm gücümüzle Muradiye'nin yollarını da toparlayıp inşallah görev sürem bitene kadar da çok güzel bir Muradiye şehri olacak."

Belediyelerin mali yapısına ve kaynak sorunlarına değinen Dutlulu, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Belediye yasasında çok ciddi değişiklikler yapılması lazım. Özellikle ilçe belediyeleri. Büyükşehir de öyle. Bizim şu anda büyük yatırım için mesela bizim bütçemizde vardı; biz bu sene normalde 2 milyar borçlanmamız lazımdı. Tasarruflarımızla, kendi yaptığımız, kendi içimizde döndürdüğümüz sistemlerle biz bu borçlanmayı yapmadık. Ama normal şartlarda bütçemizde 2 milyar borçlanma vardı. Hemen hemen her belediye; Ankara'sı, İstanbul'u, hem CHP'li hem AK Partili hem MHP'li, hepsi büyük proje yapmak için mutlaka ya dış kredi kullanıyor ya İller Bankası kredisi kullanıyor. Kendi öz kaynaklarıyla bizim çalışan belediyelerimiz çok az. Biz de bir yerden sonra zaten kredi kullanmaya başlayacağız. Bu sistemde bir sıkıntı var. Biraz daha öz kaynakların aktarılması lazım. İlçe belediyelerine bakıyorsunuz. Devletten gelen, İller Bankası'ndan gelen vergi payıyla maaşlar zar zor ödeniyor. Biz birçok projeyi ilçe belediyelerimizle ortaklaşıyoruz. Çünkü bizim belli bir bütçemiz var. Onlarda o bütçe de yok. İnsanlar emlak vergilerini ödeyemiyorlar. Çok ciddi sıkıntı içinde. Çok ciddi şekilde yerel yönetim reformuna ihtiyaç var. Ama bunu yaparken de ilçe belediyelerinin, büyükşehir belediyelerinin bütçelerini biraz daha genişletmemiz lazım. Yerel yönetimi güçlendirmemiz lazım."

AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara da yanıt veren Dutlulu, herhangi bir resmi teklif almadığını ve önceliğinin Manisa'ya hizmet etmek olduğunu ifade etti. Dutlulu, şöyle konuştu:

"Bizim kendi aramızda muhabbetlerde AK Partili arkadaşlar "A gelsen ne güzel olur' şeklinde şeyler oluyor ama resmi oturup konuştuğumuz bir teklif yok. Zaten benim de bir yere gitmek gibi bir derdim yok. Şu anda birkaç defa da yaptım bu açıklamayı. Benim bir derdim var; şu şehre iki buçuk sene kaldı, çok net söylüyorum, iki buçuk sene boyunca elimden geldiğince hizmet edeyim. Bunun zaten 4-5 ayı seçimle geçer. İki senede projelerimiz var. O projeleri bir an önce başlatalım, ihalelerini yapalım ki birçoğunu başlattık. Taç Bina yapımı başladı. Çok güzel proje olacak. Manisa'ya çok yakışan proje olacak. Cumhuriyet Meydanı'nı elden geçireceğiz, anıtlarına sunacağız. Kavşak projelerimiz devam ediyor. Huzurevimiz aynı şekilde artık son ihale aşamasına geldi. Birçok projemiz var bu şekilde yaptığımız. Onlarca projemiz var. Amacımız bu projeleri bir an önce ilerletelim, yapalım, bitirelim. Hakkını verelim. Benim için siyaset ikinci planda. Ne zaman siyaset bana laf sokmaya başlıyor, ben o zaman cevap veriyordum. Akhisar'da, ilçe belediye başkanlığımda da böyleydi. Büyükşehirde de böyle. Böyle olmaya devam edecek. Zamanında Allah rahmet eylesin, Ferdi Başkan yüzde 60 oy aldı. Ben de Akhisar'da yüzde 60 oy aldım. Birçok belediye başkanımız çok ciddi oylar aldı. Bu oyları alırken biz sadece Cumhuriyet Halk Partililerin oyunu almadık. Biz her siyasi görüşten, her siyasi partiden oy aldık. MHP'den oy aldık. AK Parti'den oy aldık. Ben bu partilerin seçmenlerinden çok ciddi destek alıyorum. O seçmen 2019'da yüzde 55 aldım. Sonra 2023 geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu bir anda yüzde 38'e düştü Akhisar'da. Demek ki yüzde 20 fark var. Bu insanlar bize güvenmiş, oy vermiş. Sonra yüzde 55, yüzde 60'a çıktı ki seçilmiş bir belediye başkanının oyunu yükseltmesi çok zordur. Çünkü beş sene boyunca yıpranırsınız. Buna rağmen eğer oyunuz yükseliyorsa siz başarılı belediye başkanlığı yapmışsınızdır ve her belediye başkanı yapamaz. Ben Türkiye'de oyunu yükselten 10 belediye başkanından birisiyim. Akhisar'da 2019-2024 arasında. Bunu herkesin gönlüne girerek yaptım. Bize oy versin vermesin her köye, her mahalleye hizmet ederek yaptım. Aynı şeyi yapmaya çalışıyorum. Manisa'da herkese hizmet edeceğim, herkese eşit hizmet vereceğim. AK Partili de gönlünden geçirsin, 'Besim Başkan AK Parti'ye' geçsin diye. MHP'li de gönlünden geçirsin. İYİ Partili de gönlünden geçirsin. Bu beni onore eder. Ben tek bu açıklamayı yaptım diye dedikodular çıktı. Çok sorun değil. Lütfen kimse gölge etmesin. Ben işime bakayım, Manisa'ya hizmet edeyim. Benim kimseyle bir derdim, kimseden alacağım, vereceğim bir şey yok. Ben Manisa'ya hizmet etmek istiyorum."

Manisa'nın ulaşım sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dutlulu, İZBAN hattının Manisa Şehir Hastanesi'ne kadar uzatılması gerektiğini belirtti. Dutlulu, şunları söyledi:

"Benim bir tane isteğim var merkezi hükümetten. İZBAN hattını mutlaka Manisa'nın içine uzatmamız lazım. Tramvay gibi bu tip şeyler kuruyoruz ama konforu arttırdığı kadar sıkıntı da gelecek. İzmir Alsancak'taki sıkıntıları biliyorsunuz aynı sıkıntılar bizim merkez için de geçerli. Bizi asıl kurtaracak proje İZBAN'ın demiryolu hattı üzerinden uzanıp TOKİ'lerden, Akgedik'ten, Celal Bayar Üniversitesinden Şehir Hastanesine kadar bizim bir hattımız oluşması. Aralara duraklar yapıp ondan sonra ringlerle de bütün Manisa'nın ulaşım ağını İZBAN üzerinden çözmemiz lazım. Bu da Devlet Demiryollarına ait bir alan ve bu proje var. Manisa Şehir Hastanesine kadar uzaması için bir talebimiz var. Belki ileride Turgutlu'ya, Akhisar'a kadar uzar. Biz bu hattı şehir içi ulaşımına kullanabilirsek bizim Manisa'nın kısa vadeli çözümü, ulaşım için en güzel çözüm bu. Bizim ne kadar bu işi otobüslerden alıp da raylı sisteme dökebilirsek o kadar iyi. Biz onun dışında tramvay projeleri geliştiririz, halka sorarız. Binlerce otopark azalacak ama böyle bir hat var, böyle bir sistem var diye çalışırız. Hepsini biz çalışıyoruz. O ayrı mesele ama benim en çok beklediğim bu. Bugün düğmeye bassanız bir büyük projenin başlaması iki sene. İnşallah başlar, hızlı bir şekilde yaparlar. Biz de çok mutlu oluruz yani. İzmir bizim komşu ilimiz. En azından biz de faydalanırız. İZBAN'ın bir an önce, bu projenin gerçekleşip bizim şehir içi ulaşımında o rayları kullanmamız lazım. Bizim Manisa'nın ulaşımını kurtaracak proje bu."

Tutuklu YENİ Parti İl Başkanı İlksen Özalper ve diğer tutukluların durumuna ilişkin de değerlendirmede bulunan Dutlulu, şöyle konuştu:

"Ailesinden uzak, çocuğundan uzak. Allah yardımcısı olsun. Benim bildiğim kadarıyla herhangi bir iddianame de yok. Hani ne zaman çıkacak, o da belli değil. Demirhan Bey keza öyle. Büyükşehir Belediyespor yönetici arkadaşları da aynı şekilde. Bizim gönlümüz, inşallah bir an önce... Biz masum olduklarına inanıyoruz. Bir an önce aklansınlar. Bir an önce adalet süreci hızlansın. Sonuca varalım. Ondan sonra da ya onlar da çocuklarına, ailelerine kavuşsun. Bazen siyaset falan bunların hepsi hikaye. Sonuçta bir anne var, çocuğundan uzak, ailesinden, eşinden uzak. Kolay değil. Allah yardımcısı olsun. İnşallah en kısa zamanda aramızda olur."

Manisa'da üzüm ve zeytin üreticilerinin yaşadığı sorunlara da değinen Dutlulu, tarımın Türkiye açısından stratejik önem taşıdığını belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye için çok üzücü bir tablo var. Bizim tabii bizim en önemli gücümüzden bir tanesi, aslında Türkiye'nin en önemli güçlerinden bir tanesi, nasıl sanayi bir güçse Türkiye için, savunma sanayisi güçse tarım da aslında öyle bir güç. Üzümcü gerçekten çok zor bir dönem geçirdi. Kuru üzüm özellikle TMO alım yapana kadar sıkıntı oldu. Kuru üzüm TMO'nun alımıyla biraz olsun hava gevşedi. Ama Sarıgöl, Alaşehir tarafı yaş üzümü satanlar çok büyük sıkıntı içinde. O kısma ne yazık ki kimse dokunamadı. Zeytinci de aynı sıkıntılar var. Maliyetler inanılmaz arttı. Mazot fiyatları çok yükseldi. Bu sadece Türkiye devletinin, hükümetinin yaptığı bir şey de değil. Dünyadaki konjonktürden dolayı. Bir yandan da üzüm ve zeytin özellikle dünyada fiyatı uluslararası piyasalarda belirlenen ürünler. Türkiye'deki fiyatın yüksek olmasının çok fazla faydası olmuyor. Dünyadaki zeytin fiyatları çok düşük gidiyor. Ama burada mutlaka devletimizin özellikle zeytinciye destek olması lazım. Biz mesela Büyükşehir Belediyesi olarak devamlı projeler geliştiriyoruz. Üzümcüye, zeytinciye destek veriyoruz ama sadece böyle suni teneffüs. Burada aslında radikal ve net çözümler üretmek lazım. Çünkü biz bu çiftçiyi küstürdüğümüz zaman önümüzdeki sene zeytinine bakmazsa, bağına bakmazsa Türkiye için gerçekten bir felaket olur. Bu felaketin mutlaka önüne geçmemiz lazım."

Manisa'daki altyapı ve temizlik çalışmalarına ilişkin açıklamalarda da bulunan Dutlulu, kentte etkili olan yağışların ardından ciddi bir sorun yaşanmadığını belirterek belediye ekiplerinin çalışmalarını anlattı. Dutlulu, şöyle devam etti:

"Manisa gerçekten güzel bir şehir. Ben zaman zaman İzmir'le kıyaslıyorum. Komşu şehrimiz ve Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri diye geçiyor. Dün İzmir'e de yağmur yağdı, Manisa'ya da yağmur yağdı. Meteorolojiden sabah bilgileri aldık. Bir sokakta su birikmesi oldu. Onun dışında herhangi bir sıkıntı gelmedi. İzmir'de Buca'sından, Bornova'sından her tarafı su bastı. Manisa bu konuda çok ciddi, güzel bir sınav atlattı. Bugün yine saat 14.00'da yağmur yağacak. Tüm ekiplerimiz sahada. Sağ olsun arkadaşlar, ellerinden geleni yapıyorlar. İnşallah güzel bir sınav atlatacağız. Çünkü biz buna çalışıyoruz. Biz dersimize çalışıyoruz. Altyapıya çalışıyoruz.

Onun dışında İzmir'e gittiğiniz zaman sağa sola bakın. Her tarafta ya bir tane klozet atılıyor, aylarca alınmıyor. Benim arkadaşlarım yazıyor, bana gönderiyor. 'Bu nasıl bir belediye?' diye. Bizim arkadaşlarımız 60 bin metrekare alanı temizlediler. Hurda atılmış, malzeme atılmış, moloz atılmış alanları biz temizliyoruz. Manisa'da bu konuda bize bir şikayet geldiği zaman bir gün içinde anında çözüm bulmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var mıdır? Mutlaka eksiğimiz var. Her şeyi mükemmel yapma şansımız yok. Ama iyi niyetle çalışan, vatandaşı dinleyen, anında çözüm bulmaya çalışan bir ekibimiz var. Ben hepsine çok teşekkür ederim. Onlar sayesinde ayaktayız.

Mahalle mahalle geziyoruz. Bakın, muhtarlarla konuşuyoruz. Bizim arkadaşlarımız muhtarlara gidiyor. Mahalledeki sorunları öğreniyorlar, o sorunları çözüyorlar. Bize verilen sorunların yüzde 70-80'ini çözüyoruz. Hani her noktada sadece büyük altyapı projeleriyle, büyük ihaleler değil, belediye Manisa'nın, sadece Manisa merkezinin, 17 ilçesinde de her bir noktada sahada. Bu görünür halde bize de en büyük morali zaten vatandaşlarımız veriyor. Çünkü bir şey yazılıyor, arkasından vatandaş zaten sahip çıkıyor. Ben hepsine çok teşekkür ederim. Çünkü vatandaş sahada bizi görüyor. Sahada bizi görmese, uğraştığımızı görmese inan farkına varmazsınız. Karayolları Gediz kavşağında Gediz'in önü kapanmış, Allah korusun yağmur yağsa sıkıntı olacaktı. Arkadaşlarım düzeltti. Karayolları ile iletişime geçti. 'Gözünüzden kaçmış, bunu yapmazsanız büyük ihtimalle su basacak' dedi. Şu an Karayolları ile çalışıyoruz. Sadece biz değil, başka konularda teşvik ediyoruz, yönlendiriyoruz, destek oluyoruz. Spil yolunda çok ciddi sıkıntılar, toprak kayması var. Belki TOKİ'nin yaptığı çalışma yüzünden, belki başka bir sorundan dolayı, bilemiyoruz. 9 Eylül projesi son erdi, çok ciddi bir yatırımla elden geçeceğiz. O yolun kaymaması için uğraşacağız. Manisa'nın her bir yönüne, her bir noktasına dokunmaya çalışan bir ekibimiz var. Elimizden geldiğince çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz."