Salihli'de kemer sınavında yaklaşık 300 judocu bir üst kemer için ter döktü - Son Dakika
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Salihli'de kemer sınavında yaklaşık 300 judocu bir üst kemer için ter döktü

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Salihli\'de kemer sınavında yaklaşık 300 judocu bir üst kemer için ter döktü
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Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen Ekim 2026 Judo Kemer Sınavı'nda yaklaşık 300 judocu bir üst kemere geçmek için mücadele etti. Salihli Ramiz Turan Spor Kompleksi'ndeki sınavı başarıyla tamamlayan sporcular bir üst kemere terfi etmenin sevincini yaşadı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde faaliyet gösteren 1922 Salihli Spor Kulübü, Salihli Belediyespor Kulübü ve Değerli Zamanlar Spor Kulübü'nden yaklaşık 300 judocu, Ekim 2026 Judo Kemer Sınavı'nda bir üst kemere geçebilmek için mücadele etti.

Salihli Ramiz Turan Spor Kompleksi'nde düzenlenen kemer sınavında sporcular, bilgi ve becerilerini sergileyerek bir üst kemere yükselmek için ter döktü. Antrenörler Özlem Akın Ayaz, Duygu Topçu, Songül Aşka, Tuğba Yılmaz ve Sümeyye Demir'den oluşan sınav komitesi tarafından değerlendirilen judocular, sınav boyunca heyecanlı anlar yaşadı.

Sınavı başarıyla tamamlayan sporcular, bir üst kemere terfi etmenin sevincini yaşarken emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu da yaşadı.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, sınavda gösterdikleri gayret ve performans dolayısıyla tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının artarak devam etmesini diledi.

Etkinlik, kemer atlayan judocuların başarısının kutlanması ve toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
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