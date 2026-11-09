Konya'da feci kaza! Yaşlı çift öldü, 3 yaşındaki çocuk ağır yaralı - Son Dakika
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Konya'da feci kaza! Yaşlı çift öldü, 3 yaşındaki çocuk ağır yaralı

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Konya\'da feci kaza! Yaşlı çift öldü, 3 yaşındaki çocuk ağır yaralı
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1 yorum
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Konya\'da feci kaza! Yaşlı çift öldü, 3 yaşındaki çocuk ağır yaralı
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Konya-Beyşehir kara yolunda otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 71 yaşındaki Mustafa Kemer ile 69 yaşındaki eşi Senem Kemer hayatını kaybetti. Çarpışmanın ardından kamyonun arkasında yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan 3 yaşlarındaki çocuk ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Konya'da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası, iki kişinin ölümüyle sonuçlandı. Kamyona çarptıktan sonra metrelerce sürüklenen otomobildeki yaşlı çift yaşamını yitirirken, küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı.  

OTOMOBİL KAMYONA ARKADAN ÇARPTI

Kaza, Konya-Beyşehir kara yolunun Belenbaşı mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beyşehir'den Konya il merkezine doğru ilerleyen Mustafa Kemer (71) yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyreden kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil kamyonun arkasında sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 50 metre boyunca sürüklenen araç, aldığı ağır hasar nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Kazanın ardından kamyon sürücüsü durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, kazaya karışan otomobilde bulunan kişilerin durumunu belirlemek için çalışma başlattı. 

Konya'da feci kaza! Yaşlı çift öldü, 3 yaşındaki çocuk ağır yaralı

50 METRE SÜRÜKLENEN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Kazanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri, otomobilin çarpışmanın ardından katettiği mesafe oldu. Kamyonun arkasında yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilin büyük ölçüde parçalandığı belirtildi. Olay yerine ulaşan ekipler, ağır hasar gören araçta incelemelerde bulundu. Sağlık görevlileri, otomobilde bulunan sürücü ve yolcuların durumunu kontrol etti. Kazada otomobilin neden kamyona arkadan çarptığına ilişkin henüz kesin bir açıklama yapılmadı. Çarpışmaya yol koşullarının, hızın veya başka bir etkenin neden olup olmadığı yürütülen soruşturmayla belirlenecek.

Konya'da feci kaza! Yaşlı çift öldü, 3 yaşındaki çocuk ağır yaralı

MUSTAFA KEMER VE EŞİ SENEM KEMER HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobili kullanan 71 yaşındaki Mustafa Kemer ile 69 yaşındaki eşi Senem Kemer'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşlı çiftin cenazeleri, olay yerindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği bölgede polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Mustafa ve Senem Kemer'in aynı araçta seyahat ettiği sırada yaşamını yitirmesi, kazanın acı bilançosunu ortaya koydu. Otomobilde bulunan küçük çocuğun ise kazadan yaralı kurtulduğu bildirildi.

Konya'da feci kaza! Yaşlı çift öldü, 3 yaşındaki çocuk ağır yaralı

3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kazanın ardından otomobilden yaralı olarak çıkarılan yaklaşık 3 yaşındaki çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında hastaneye sevk edildi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Konya'da feci kaza! Yaşlı çift öldü, 3 yaşındaki çocuk ağır yaralı
Kaynak: İHA
3. SayfaGüncelKemerÇocukKonyaKazaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Gülizar Aydın Gülizar Aydın:
    55 yasindandan sonra trafiğe cikarmayacak 0 0 Yanıtla
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