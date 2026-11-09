Aliağa\'daki fabrika patlamasına yayın yasağı kararı

İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturmada yayın yasağı kararı alındı. Soruşturma tamamlanıncaya kadar olayla ilgili haber, röportaj, eleştiri ve yorum içeren yayınlara yasak getirildi.

SORUŞTURMA TAMAMLANINCAYA KADAR YASAK

Aliağa'daki demir çelik fabrikasında yaşanan patlamayla ilgili Aliağa Sulh Ceza Hakimliğinden yayın yasağı kararı çıktı. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine alınan kararda, soruşturma tamamlanıncaya kadar olayla ilgili her türlü yayın yapılması yasaklandı.

HABER, RÖPORTAJ VE YORUMLAR DA KAPSAMDA

Karara göre yasak, olayla ilgili haberlerin yanı sıra röportaj, eleştiri ve yorum içeren yayınları da kapsıyor. Hakimlik, söz konusu paylaşımların kamuoyunda yanlış bilgilendirmeye yol açtığını ve soruşturmanın sağlıklı yürütülmesini engellediğini belirtti.

BASIN KANUNU KAPSAMINDA KARAR ALINDI

Yayın yasağı kararının, 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3'üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında alındığı bildirildi.