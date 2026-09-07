Kemer'de parkta bulunan cüzdan zabıta ekiplerince sahibi Neziha Kılınç'a teslim edildi - Son Dakika
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Kemer'de parkta bulunan cüzdan zabıta ekiplerince sahibi Neziha Kılınç'a teslim edildi

Kemer\'de parkta bulunan cüzdan zabıta ekiplerince sahibi Neziha Kılınç\'a teslim edildi
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Kemer'in Arslanbucak Mahallesi'nde bir parkta bulunan cüzdan, içindeki kimlik sayesinde zabıta ekiplerince sahibi Neziha Kılınç'a ulaştırıldı. Para ve kredi kartları eksiksiz teslim edilen Kılınç, duyarlı vatandaşa ve zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Vatandaşların huzuru ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, duyarlı bir vatandaş tarafından bulunan cüzdanı sahibine ulaştırdı.

Kemer'in Arslanbucak Mahallesi'nde bulunan bir parkta cüzdan bulan vatandaş, içerisinde para, kimlik ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanı Arslanbucak Kapalı Pazar Yeri'nde görev yapan Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeline teslim etti.

Cüzdanın sahibine ulaştırılması için çalışma başlatan zabıta ekipleri, kısa sürede kimlik bilgileri üzerinden cüzdanın Neziha Kılınç'a ait olduğunu belirledi. Ekiplerin kendisine ulaşmasının ardından Kılınç, cüzdanını eksiksiz şekilde teslim aldı. Neziha Kılınç, duyarlı davranışları ve cüzdanının kendisine ulaştırılmasını sağlayan Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kemer'de parkta bulunan cüzdan zabıta ekiplerince sahibi Neziha Kılınç'a teslim edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kemer'de parkta bulunan cüzdan zabıta ekiplerince sahibi Neziha Kılınç'a teslim edildi - Son Dakika
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