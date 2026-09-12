Bolu Gerede'de geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı, ekiplerin müdahalesi sürüyor
Bolu'nun Gerede ilçesindeki Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bir geri dönüşüm tesisinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Atık malzemelerin depolandığı alanı kaplayan alevler nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana gelirken itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Mutlu YUCA/BOLU, – BOLU'nun Gerede ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Yangın, akşam saatlerinde Gerede ilçesi Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Kısa sürede tesisi saran alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Atık malzemelerin depolandığı alanı kaplayan yangın sırasında zaman zaman patlamalar meydana geldi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Bolu Gerede'de geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı, ekiplerin müdahalesi sürüyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?