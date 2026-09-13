İsrail'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan" itirafı: Artık görünemez güç haline geldi - Son Dakika
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İsrail'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan" itirafı: Artık görünemez güç haline geldi

İsrail\'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan" itirafı: Artık görünemez güç haline geldi
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İsrail basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son bir yılda Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi güç bir aktör ve İsrail karşısında daha fazla nüfuz sahibi bir rakibe dönüştürdüğünü yazdı.

İsrail’'de yayımlanan Calcalist ekonomi gazetesinde çıkan yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Washington ve Arap dünyasındaki etki alanını önemli ölçüde genişlettiğine işaret edildi.

"ERDOĞAN, TÜRKİYE'Yİ GÖRMEZDEN GELMESİ ZOR BİR AKTÖR HALİNE GETİRDİ"

Yazıda, "Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi zor bir aktör; İsrail içinse çevresindeki alanlarda giderek daha fazla nüfuz sahibi bir rakip haline getirdi." ifadesine yer verildi.

Tel Aviv ile Ankara arasındaki ilişkilerin bu yıl da kötüleşmeye devam ettiğini, ekonomik, ticari ve havacılık alanlarında neredeyse tam bir kopuş yaşandığını vurgulayan yazıda, Türkiye Ticaret Bakanlığının İsrail ile doğrudan ticaretin Mayıs 2024'ten bu yana sıfır seviyesinde olduğu yönündeki verilerine atıf yapıldı.

Ayrıca "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yılı bölgesel arenada daha güçlü ve İsrail’e karşı daha hasmane bir konumda tamamladığı” kaydedildi.

"TÜRKİYE, SURİYE'NİN ANA HAMİLERİNDEN BİRİ HALİNE GELDİ"

Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimin odağının on binlerce Filistinli sivilin öldürüldüğü Gazze Şeridi'nin yanı sıra Suriye sahasına da genişlediği belirtildi.

Ankara'da İsrail'in Suriye’nin güvenliğine zarar veren saldırılarının Türkiye'ye de tehdit oluşturduğu görüşünün hakim olduğu aktarıldı.

Türkiye'nin Aralık 2024'te Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin "ana hamilerinden biri haline geldiğinin" altını çizen yazıda, Ankara’nın Şam yönetimine güvenlik alanında destek verdiği ve iki ülke arasında daha derin bir ticari entegrasyon sağlanması için çabaladığı, iki yıl içinde Suriye ile 5 milyar dolarlık ticaret hedefi belirlediği aktarıldı.

"TÜRKİYE, WASHINGTON VE ARAP DÜNYASINDA ETKİ ALANINI GENİŞLETTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye’nin Washington ve Arap dünyasındaki etki alanını önemli ölçüde genişlettiğinin altını çizen yazıda, Ankara’nın ABD Başkanı Donald Trump’ın davetiyle Gazze Barış Kurulu’nun kurucuları arasında yer aldığı, Pakistan ve Suudi Arabistan ile Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı imzaladığı hatırlatıldı.

ABD ile Türkiye arasındaki yakın ilişkilere değinilen yazıda, Başkan Trump'ın 7-8 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldığına işaret edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Recep Tayyip Erdoğan İsrail'den 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' itirafı: Artık görünemez güç haline geldi - Son Dakika

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