Ziraat Türkiye Kupası'nda Amasyaspor ve Orduspor 10-0 kazandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Amasyaspor ve Orduspor 10-0 kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu, bugün oynanan 2 maçla tamamlandı. Amasyaspor FK, Çankırıgücü'nü; Orduspor 1967 ise Torul Belediyespor'u 10-0 yendi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu, 2 müsabakayla tamamlandı.
Kupada bugün oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
Amasyaspor FK-Çankırıgücü: 10-0
Orduspor 1967-Torul Belediyespor: 10-0
Kaynak: AA
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