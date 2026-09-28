Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak Türkiye'yi terk ediyor - Son Dakika
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Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak Türkiye'yi terk ediyor

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Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak Türkiye\'yi terk ediyor
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Ünlü oyuncu Aslı Enver ile eşi Berkin Gökbudak Türkiye 'den ayrılıyor. Sağlık sektöründeki kariyeri nedeniyle Prag’a taşınma kararı alan Gökbudak, eşi ve kızlarıyla birlikte Çekya’nın başkentinde yaşamaya hazırlanıyor. Gökbudak, yeni görevinin ardından yaptığı paylaşımla taşınma sürecinin detaylarını da anlattı.

Oyuncu Aslı Enver’in eşi Berkin Gökbudak, iş hayatındaki yeni görevi nedeniyle ailesiyle birlikte Çekya’nın başkenti Prag’a taşınacaklarını açıkladı. İlaç sektöründe üst düzey yöneticilik yapan Gökbudak, temmuz ayından bu yana Johnson & Johnson Innovative Medicine Czech Republic’in Genel Müdürlüğünü yürütüyor.

“BİR GÜN BURASI EVİMİZ OLABİLİR”

Aslı Enver ile 2022 yılında evlenen Berkin Gökbudak, Prag’a taşınma kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Gökbudak, yaklaşık üç yıl önce eşiyle birlikte Prag’ı ziyaret ettiklerini ve o sırada şehir için “Bir gün burası evimiz olabilir” düşüncesini dile getirdiğini anlattı.

O dönemde bu düşüncenin arkasında herhangi bir iş planı veya somut fırsat bulunmadığını belirten Gökbudak, aradan geçen sürede şartların değiştiğini ve Prag’ın artık yeni yaşamlarının merkezi olacağını açıkladı.

Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak <a class='keyword-sd' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a>'yi terk ediyor

YENİ GÖREVİ PRAG’DA 

Gökbudak’ın Prag’a taşınmasının nedeni ise iş hayatındaki yeni görevi oldu. Güncel LinkedIn profilinde, Johnson & Johnson Innovative Medicine Czech Republic Genel Müdürü olarak görev yaptığı görülüyor. Gökbudak bu görevi Temmuz 2026'da üstlendi.

17 yılı aşkın ilaç sektörü deneyimine sahip olan Gökbudak, kariyeri boyunca farklı ülkelerde ve bölgesel görevlerde çalıştı. Daha önce Johnson & Johnson'ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde ticari strateji alanında üst düzey görev yapan Gökbudak, kariyerinin önceki dönemlerinde Bayer ve Alliance Healthcare bünyesinde de görev aldı.

Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak Türkiye'yi terk ediyor

ASLI ENVER VE KIZLARI DA PRAG’A GİDECEK

Gökbudak paylaşımında, eşi Aslı Enver ve kızları Elay ile birlikte Prag’a taşınacaklarını belirtti. Çiftin 2023 yılında dünyaya gelen kızlarının ardından aile hayatlarını büyük ölçüde gözlerden uzak sürdürdüğü biliniyor.

Gökbudak, önümüzdeki haftalarda Prag’a tamamen yerleşmeye hazırlandıklarını ifade ederken, yeni görevinde Çekya’daki sağlık sistemi, hastalar ve sağlık profesyonellerinin ihtiyaçlarına odaklanacağını belirtti.

Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak Türkiye'yi terk ediyor

ENVER’İN KARİYERİ NASIL ŞEKİLLENECEK?

Ailenin Prag’a taşınma kararıyla birlikte gözler Aslı Enver’in oyunculuk kariyerine de çevrildi. Enver’in çalışmalarını Prag’dan nasıl sürdüreceği ve Türkiye’deki projelerinin taşınma kararından nasıl etkileneceği ise henüz netleşmedi.

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