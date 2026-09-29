Bursa'da sabırlar taştı! İşte Hacıosmanoğlu'na stadı terk ettiren tezahürat - Son Dakika
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Bursa'da sabırlar taştı! İşte Hacıosmanoğlu'na stadı terk ettiren tezahürat

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A Milli Takım'ın İtalya karşısında ilk yarıda 3-0 geriye düşmesi Bursa tribünlerini ayağa kaldırdı. İkinci golün ardından başlayan protestolarda önce Vincenzo Montella, ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hedef alındı. Hacıosmanoğlu'nun yoğun tepkiler sonrası ilk yarının tamamlanmasını beklemeden stadyumdan ayrıldığı belirtildi.

A Milli Futbol Takımımızın İtalya'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmada yalnızca skor değil, Bursa tribünlerinden yükselen protestolar da geceye damga vurdu.

Ay-yıldızlıların henüz ilk yarıda peş peşe goller yemesiyle tribünlerde tansiyon yükseldi. İtalya'nın ikinci golünün ardından başlayan tepkiler, skorun 3-0'a gelmesiyle daha da arttı.

ÖNCE MONTELLA'YA TEPKİ

Milli Takım'ın ortaya koyduğu futboldan memnun olmayan taraftarlar, teknik direktör Vincenzo Montella'yı hedef aldı. Bursa tribünlerinden İtalyan teknik adamı istifaya çağıran sloganlar yükseldi. Protestolar bununla da sınırlı kalmadı. Tepkilerin adresi kısa süre içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine çevrildi.

Bursa'da sabırlar taştı! İşte Hacıosmanoğlu'na stadı terk ettiren tezahürat

"TFF İSTİFA, İBRAHİM DIŞARI"

Tribünlerdeki binlerce taraftar “TFF istifa” ve “İbrahim dışarı” sloganları atarak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu protesto etti. Hacıosmanoğlu'na yönelik tepkiler sırasında “Villa versene, villa versene, Hacıosmanoğlu villa versene” tezahüratı da yapıldı.

Bursa'da sabırlar taştı! İşte Hacıosmanoğlu'na stadı terk ettiren tezahürat

İLK YARININ BİTMESİNİ BEKLEMEDİ

Protestoların ardından Hacıosmanoğlu'nun karşılaşmanın ilk yarısının tamamlanmasını beklemeden stadyumdan ayrıldığı belirtildi. Türkiye ise ilk yarısını 3-0 geride tamamladığı karşılaşmada ikinci yarının başında Barış Alper Yılmaz ile farkı ikiye indirse de İtalya'nın bir gol daha bulmasına engel olamadı ve mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı.

İbrahim Ethem HacıosmanoğluTürkiye Futbol FederasyonuA Milli Futbol TakımıVincenzo MontellaMilli TakımİtalyaBursaSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Zafer Aşık Zafer Aşık:
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