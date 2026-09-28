İsrailli rakibini yenerek dünya şampiyonu olan milli sporcuya Kastamonu'da coşkulu karşılama - Son Dakika
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İsrailli rakibini yenerek dünya şampiyonu olan milli sporcuya Kastamonu'da coşkulu karşılama

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İsrailli rakibini yenerek dünya şampiyonu olan milli sporcuya Kastamonu\'da coşkulu karşılama
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İtalya'da düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda finalde İsrailli rakibini mağlup ederek dünya şampiyonu olan Milli Sporcu Yiğit Şişman, memleketi Kastamonu'da coşkuyla karşılandı.

Kastamonu'da yaşayan Milli Sporcu Yiğit Şişman, İtalya'da gerçekleştirilen Kick Boks Dünya Şampiyonası'ndan memleketine altın madalya ve kupayla döndü. 

İSRAİLLİ RAKİBİNİ YENİP DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Sırasıyla Çinli, Slovenyalı ve Özbekistanlı rakiplerini 3-0'lık skorlarla mağlup ederek finale yükselen Şişman, finalde İsrailli rakibini de 3-0 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Kariyerinde 8 Türkiye şampiyonluğu, 1 Avrupa ikinciliği bulunan ve 2025 yılında Muay Thai branşında dünya üçüncüsü olan Yiğit Şişman, şampiyonanın ardından memleketi Kastamonu'ya döndü. Kastamonu Havalimanı'nda toplanan Şişman'ın ailesi, yakınları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, genç sporcuyu çiçekler ve Türk bayraklarıyla karşıladı. Alkışlar eşliğinde karşılanan ve omuzlarda taşınan genç sporcunun annesi Seyhan ile babası İmdat Şişman ise duygusal anlar yaşadı.

İsrailli rakibini yenerek dünya şampiyonu olan milli sporcuya Kastamonu'da coşkulu karşılama

BEKİR BAKARI SHUKAKIDZE: ''ÇOK MUTLUYUM, GURURLUYUM''

Yiğit Şişman'ın antrenörü Bekir Bakari Shukakidze, sporcusunun İsrailli rakibini mağlup ederek dünya şampiyonu olmasının tüm Türkiye'yi gururlandırdığını belirterek, "Şampiyona çok iyi geçti. Çok gururlu, çok mutluyuz. Sporcum gerekeni fazlasıyla yaptı. Çeyrek finalde Slovenyalı rakibini 3-0 yendi, yarı finalde de Özbekistanlı sporcuyu da 3-0 mağlup etti. En önemlisi finalde İsrailli rakibini mağlup etmesiydi. Hem dünya şampiyonluğunun heyecanı hem finaldeki rakibimizin İsrailli olmasından dolayı üzerimizde bayağı bir yük vardı. Şampiyonumuz çok şükür onu da 3-0 mağlup etti ve dünya şampiyonu oldu. Çok mutluyum, çok gururluyum. Kastamonu, Türkiye bizimle birlikte mutluluk yaşıyor. Ne mutlu bize. Herkese teşekkür ediyorum, bizimle mutluluğumuzu paylaşıyorlar. Milli Takıma da başarılar diliyorum" dedi.

İsrailli rakibini yenerek dünya şampiyonu olan milli sporcuya Kastamonu'da coşkulu karşılama

YİĞİT ŞİŞMAN: ''ALLAH'A ŞÜKÜR, BAŞARDIM''

Şampiyonada tüm rakiplerini 3-0'lık skorlarla mağlup ederek finale ulaştığını dile getiren Yiğit Şişman da, "Son adım kalmıştı. Allah'a şükür başardım. İsrailli rakibimi 3-0 yenerek şampiyon oldum. Çok mutlu, çok gururluyum. Destekleyen herkese teşekkür ederim" diye konuştu. 

İsrailli rakibini yenerek dünya şampiyonu olan milli sporcuya Kastamonu'da coşkulu karşılama

AİLESİNDEN DESTEKLEYENLERE TEŞEKKÜR

Genç sporcunun annesi Seyhan ve babası İmdat Şişman da çok gururlu olduklarını belirterek, Yiğit Şişman'ı destekleyen ve yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Dünya ŞampiyonasıKick BoksKastamonuTürkiyeİsrailİtalyaDünyaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: İsrailli rakibini yenerek dünya şampiyonu olan milli sporcuya Kastamonu'da coşkulu karşılama - Son Dakika
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