Tam umutlanmıştık, Altay'ın hatası her şeyi bitirdi! Tribünler affetmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tam umutlanmıştık, Altay'ın hatası her şeyi bitirdi! Tribünler affetmedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tam umutlanmıştık, Altay\'ın hatası her şeyi bitirdi! Tribünler affetmedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya karşısında ilk yarıyı 3-0 geride kapatan Türkiye, Barış Alper Yılmaz'ın 47. dakikadaki golüyle yeniden umutlandı. Ancak yalnızca 3 dakika sonra Altay Bayındır'ın uzaklaştıramadığı topun devamında İtalya 4. golü buldu. Geri dönüş umutlarının yeniden yeşerdiği anda gelen golün ardından milli kaleci tribünlerin ıslıklı protestosuyla karşılaştı.

A Milli Futbol Takımımızın İtalya karşısında 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın kırılma anlarından biri ikinci yarının hemen başında yaşandı.

İlk 45 dakikayı 3-0 geride kapatan milliler, soyunma odasından çok daha istekli döndü. Türkiye, henüz 47. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle skoru 3-1'e getirince Bursa'daki atmosfer de bir anda değişti.

Tam umutlanmıştık, Altay'ın hatası her şeyi bitirdi! Tribünler affetmedi

"ACABA GERİ DÖNÜŞ GELİR Mİ?" DERKEN...

Oğuz Aydın'ın yerden çevirdiği topu ağlara gönderen Barış Alper, farkı ikiye indirdi. Golün ardından tribünler yeniden hareketlenirken millilerin geri dönüş yapabileceğine dair umutlar da arttı. Ancak bu hava yalnızca 3 dakika sürdü.

Tam umutlanmıştık, Altay'ın hatası her şeyi bitirdi! Tribünler affetmedi

ALTAY'IN HATASI PAHALIYA PATLADI

50. dakikada kendisine gelen topu uzaklaştırmak isteyen Altay Bayındır başarılı olamadı ve top rakipte kaldı. İtalya'nın devam eden atağında Sandro Tonali'nin ceza sahası dışından çektiği şut direkten döndü. Dönen topu Francesco Esposito kafayla boş kaleye göndererek skoru 4-1'e taşıdı. Türkiye'nin 3-1'in ardından yeniden maça ortak olma umutları böylece çok kısa süre içerisinde söndü.

Tam umutlanmıştık, Altay'ın hatası her şeyi bitirdi! Tribünler affetmedi

TRİBÜNLER ALTAY'I ISLIKLADI

Tam geri dönüş ihtimalinin konuşulmaya başlandığı dakikalarda gelen hata Bursa tribünlerinin de tepkisini çekti. Dördüncü golün ardından Altay Bayındır, taraftarların ıslıklı protestosuyla karşılaştı. Türkiye kalan dakikalarda başka gol bulamayınca karşılaşma İtalya'nın 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Tam umutlanmıştık, Altay'ın hatası her şeyi bitirdi! Tribünler affetmedi
A Milli Futbol TakımıBarış Alper YılmazAltay BayındırTürkiyeİtalyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da kar sürprizi Uzman isim İstanbul’un kış tablosunu verdi İstanbul'da kar sürprizi! Uzman isim İstanbul'un kış tablosunu verdi
Mersin’de kahvehaneye uzun namlulu silahla saldırı: 1 ölü, 4 yaralı Mersin'de kahvehaneye uzun namlulu silahla saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Kaya’nın istifasında yeni kulis: Son talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmedi Kaya'nın istifasında yeni kulis: Son talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmedi
Trump’tan dizel ihracatına yasak sinyali: Çok ciddi düşünüyoruz Trump’tan dizel ihracatına yasak sinyali: Çok ciddi düşünüyoruz
İsrailli rakibini yenerek dünya şampiyonu olan milli sporcuya Kastamonu’da coşkulu karşılama İsrailli rakibini yenerek dünya şampiyonu olan milli sporcuya Kastamonu'da coşkulu karşılama
7-1’lik mağlubiyetin faturası 24 saat geçmeden kesildi 7-1'lik mağlubiyetin faturası 24 saat geçmeden kesildi
İzmit Sekapark’ta sağanak sonrası kanaldaki köpüğün nedeni için ekipler numune aldı İzmit Sekapark'ta sağanak sonrası kanaldaki köpüğün nedeni için ekipler numune aldı
Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak Türkiye’yi terk ediyor Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak Türkiye'yi terk ediyor
07:58
A Milli Takım’a alınmayan yıldız, koca ülkeyi sallıyor Taraftarlar nasıl çıldırmasın
A Milli Takım'a alınmayan yıldız, koca ülkeyi sallıyor! Taraftarlar nasıl çıldırmasın
07:48
Husiler ilerledi, Yemen alarma geçti Genel seferberlik ilan edildi
Husiler ilerledi, Yemen alarma geçti! Genel seferberlik ilan edildi
07:37
Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek Erdoğan’dan kesin rest geldi
Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek? Erdoğan'dan kesin rest geldi
07:04
İçişleri Bakanı Çiftçi: Milletimizin helal kazancına uzanan kirli elleri kırarız
İçişleri Bakanı Çiftçi: Milletimizin helal kazancına uzanan kirli elleri kırarız
04:57
Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
02:35
Yok artık Montella İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti
Yok artık Montella! İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti
23:12
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ’’istifa’’ tezahüratlarına dayanamadı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ''istifa'' tezahüratlarına dayanamadı
21:46
Kaya’nın istifasında yeni kulis: Son talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmedi
Kaya'nın istifasında yeni kulis: Son talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 08:04:12. #7.12#
SON DAKİKA: Tam umutlanmıştık, Altay'ın hatası her şeyi bitirdi! Tribünler affetmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei