Tam umutlanmıştık, Altay\'ın hatası her şeyi bitirdi! Tribünler affetmedi

A Milli Futbol Takımımızın İtalya karşısında 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın kırılma anlarından biri ikinci yarının hemen başında yaşandı.

İlk 45 dakikayı 3-0 geride kapatan milliler, soyunma odasından çok daha istekli döndü. Türkiye, henüz 47. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle skoru 3-1'e getirince Bursa'daki atmosfer de bir anda değişti.

"ACABA GERİ DÖNÜŞ GELİR Mİ?" DERKEN...

Oğuz Aydın'ın yerden çevirdiği topu ağlara gönderen Barış Alper, farkı ikiye indirdi. Golün ardından tribünler yeniden hareketlenirken millilerin geri dönüş yapabileceğine dair umutlar da arttı. Ancak bu hava yalnızca 3 dakika sürdü.

ALTAY'IN HATASI PAHALIYA PATLADI

50. dakikada kendisine gelen topu uzaklaştırmak isteyen Altay Bayındır başarılı olamadı ve top rakipte kaldı. İtalya'nın devam eden atağında Sandro Tonali'nin ceza sahası dışından çektiği şut direkten döndü. Dönen topu Francesco Esposito kafayla boş kaleye göndererek skoru 4-1'e taşıdı. Türkiye'nin 3-1'in ardından yeniden maça ortak olma umutları böylece çok kısa süre içerisinde söndü.

TRİBÜNLER ALTAY'I ISLIKLADI

Tam geri dönüş ihtimalinin konuşulmaya başlandığı dakikalarda gelen hata Bursa tribünlerinin de tepkisini çekti. Dördüncü golün ardından Altay Bayındır, taraftarların ıslıklı protestosuyla karşılaştı. Türkiye kalan dakikalarda başka gol bulamayınca karşılaşma İtalya'nın 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.