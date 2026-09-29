Montella, İtalya'ya 4-1 yenilen Milli Takım'da 30 dakika ıslıklanmayı hak ettik dedi - Son Dakika
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Montella, İtalya'ya 4-1 yenilen Milli Takım'da 30 dakika ıslıklanmayı hak ettik dedi

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Montella, İtalya\'ya 4-1 yenilen Milli Takım\'da 30 dakika ıslıklanmayı hak ettik dedi
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 2. maçında Türkiye, Bursa'da İtalya'ya 4-1 yenildi. Montella, ilk 30 dakika için ıslıklanmayı hak ettiklerini belirterek hatalarından ders çıkaracaklarını ve istifa gündemlerinin olmadığını söyledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Alışık olunan dışında kötü bir 30 dakika ile başladık. İlk 30 dakika için ıslıklanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Bir dahaki maça özgüvenimizi kaybetmeden, hatalarımızdan ders çıkarmaya çalışacağız" dedi.

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup 2'nci maçında Türkiye, Bursa'da oynanan karşılaşmada İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Konuya baştan bakmak lazım. Bu takım yaklaşık 3 sene önce C Ligi'ndeydi. Sonra benimle birlikte B Ligi'ni kazandık ve şimdi A Ligi'ndeyiz. 3 günde bir bu seviyede oynamak kolay bir şey değil. Bahane değil ancak takım olarak alışılmadık bir seviyede oynuyoruz. İtalya Milli Takımı'nın değeri 840 milyon avro, bizimki ise 417 milyon avro. Ancak medyadaki konuşmalara bakılırsa, sanki kolay bir maç bizi bekliyor gibi bir hava vardı. Ben kolay bir maç olmayacağını oyuncularımıza da söylemiştim" diye konuştu.

'HATALARIMIZDAN DERS ÇIKARMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Maçın ilk 30 dakikasında çok kötü bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Montella, "Alışık olunan dışında kötü bir 30 dakika ile başladık. İlk 30 dakika için ıslıklanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. İkinci yarıda bir reaksiyon gösterdik. Bireysel bir hatadan maç 4-1 olunca tabii istediğimiz sonucu alamdık. Biz başkanla sadece galibiyette değil, mağlubiyetlerde de hep konuşuyoruz. Fikir alışverişi yapıyoruz. Hep beraber buralara kadar geldiysek bir yani her zaman birbirimize yardım ettiğimiz için, beraber çalıştığımız içindir. Bir dahaki maç özgüvenimizi kaybetmeden, hatalarımızdan ders çıkarmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'2019'DAN BERİ MİLLİ TAKIMIN FORVETİ YOK'

Tam kadro bir şekilde İtalya ile mücadele etmek istediğini belirten Vincenzo Montella, "Futbolcularımız sadece benim tarafımdan değil, hepimizin desteğine yine ihtiyacı var. Barış ve Kerem, ikisi de uzun zamandır kendi pozisyonlarının dışında oynuyorlar. Ellerinden geleni yapıp, milli takıma destek veremeye çalışıyorlar. Ben bu tarz futbolculardan hiçbir zaman desteğimi esirgemem. Heykellerini dikesim geliyor açıkçası. 2019 yılından beri farkındaysanız milli takımın forvet oyuncusu yok" dedi.

'İSTİFA GÜNDEMİMİZ YOK'

İstifa edecek mi? Sorusuna cevap veren Montella, "Ben yaptığım çalışmalara inanıyorum. Önemli fırsatlarım varken bile gitmedim çünkü burada sürdürdüğümüz çalışmalarımız, futbolcularımıza inancımız sonuna kadar devam ediyor. Genel olarak bugüne kadar yaptıklarımızdan daha fazlasını hak ettiklerini düşünüyorsanız bana suç atabilirsiniz. Ama futbolcularımın arkasında durmaya devam edeceğim. ve kesinlikle onlarla birlikte buralara kadar nasıl geldiysek buralardan devam etmesini biliriz. Gerektiği yerlerde zaten böyle bir durum söz konusu olursa öncelikle futbolcularımla konuşurum ben. Ama böyle bir gündemimiz yok. Bir dahaki maça zihinsel ve fiziksel olarak hangi futbolcularımız en iyi şekilde rejenrasyonunu tamamlayacak onu göreceğiz. Ondan sonrasında zaten gerekli değerlendirmeleri yapacağız taktiksel anlamda" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA
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