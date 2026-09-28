Dört gollü hezimet sonrası Bursa\'da alkışlanan tek isim Arda Güler

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında İtalya'yı Bursa'da konuk eden A Milli Futbol Takımımız, sahadan 4-1'lik ağır bir mağlubiyetle ayrıldı.

TRİBÜNLERDEN ISLIKLI PROTESTO

Karşılaşma boyunca farkın açılması ve yenilen gollerin ardından Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nu dolduran binlerce taraftar, tepkisini yüksek sesle dile getirdi. Hem maç esnasında hem de mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte tüm futbolculara yönelik yoğun protestolar ve ıslıklar yükseldi.

SADECE ARDA GÜLER ALKIŞLANDI

Protestoların gölgesinde geçen gecede tribünlerin tek desteği ise genç yıldız Arda Güler'e oldu. Sahadaki mücadelesi ve gayretiyle taraftarın takdirini toplayan Arda Güler, tüm takıma yönelen tepkilere rağmen ıslıklardan muaf tutuldu. Bursa tribünleri, maç devam ederken ve son düdüğün ardından genç yeteneğe tezahüratlar ve alkışlarla yoğun destekte bulundu.