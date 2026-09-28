BAE, Netanyahu\'nun 27 Eylül\'de Bin Zayid ile görüştüğünü doğruladı

BAE, Netanyahu'nun 27 Eylül'de Bin Zayid ile görüştüğünü doğruladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkeyi ziyaret ettiğini ve Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile ikili görüşme gerçekleştirdiğini doğruladı. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik konular ele alındığı kaydedildi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın, ülkeyi ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü duyurdu.
NETANYAHU'NUN ZİYARETİ DOĞRULANDI: İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI
BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 27 Eylül'de BAE'yi ziyaret ettiği doğrulandı.
Bin Zayid'in Netanyahu'yu karşıladığı belirtilen haberde, görüşmede ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik konuların ele alındığı kaydedildi.
İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, dün ismini açıklamadığı iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Başbakan Netanyahu'nun sabah saatlerinde BAE'ye gittiğini aktarmıştı. Haberde, Netanyahu'nun gün boyu BAE'de kaldığı ve Bin Zayid ile Abu Dabi'de bir araya geldiği belirtilmişti.
7 EKİM'DEN ÖNCE NETANYAHU'YU UYARDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Öte yandan Haaretz gazetesi, daha önce Bin Zayid'in 7 Ekim'den önce Netanyahu'yu uyardığını iddia etmişti. İsrail'de tartışmalara neden olan bu iddia, Netanyahu tarafından yalanlanmıştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?