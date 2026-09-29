Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınması sonrası Burak Yılmaz'ın o sözleri yeniden gündemde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınması sonrası Burak Yılmaz'ın o sözleri yeniden gündemde

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ferhat Gündoğdu\'nun gözaltına alınması sonrası Burak Yılmaz\'ın o sözleri yeniden gündemde
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 7 kurul üyesinin gözaltına alınmasının ardından Burak Yılmaz'ın aylar önceki sözleri yeniden gündeme geldi. Yılmaz, Gaziantep FK Teknik Direktörlüğü döneminde MHK yönetimine tepki göstererek, "Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı kardeşim? Neler geldi, neler geçti. İstedikleri gibi orada Fuat Göktaş ile oynatıyorlar, indiriyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 7 MHK üyesinin evrakta sahtecilik suçlaması kapsamında gözaltına alınmasının ardından, Burak Yılmaz'ın 13 Nisan 2026 tarihinde yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

O dönem Gaziantep FK'yı çalıştıran Yılmaz, Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından görevinden istifa etmiş, düzenlenen basın toplantısında MHK ve Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik sert ifadeler kullanmıştı.

"FERHAT GÜNDOĞDU DOKUNULMAZ MI KARDEŞİM?"

Burak Yılmaz, hakem kararlarına tepki gösterdiği açıklamasında doğrudan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu hedef almıştı. Yılmaz, “Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı kardeşim bu? Neler geldi, neler geçti. İstedikleri gibi orada Fuat Göktaş ile oynatıyorlar, indiriyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

"BİR TANE BURAK YILMAZ BAHİS OYNAMIŞ DEDİ"

Yılmaz'ın aynı basın toplantısında anlattığı bir telefon görüşmesi de dikkat çekmişti. Devre arasında Antalya'da kamptayken Fuat Göktaş'ın kendisini aradığını öne süren Yılmaz, görüşmeyi şöyle anlatmıştı:

“Bir tane Burak Yılmaz bahis oynamış dedi. 'Ne diyorsun sen abi' dedim, 'Ben 2010-2011'i yaşamışım, bu bahis olayı benim karın ağrım' dedim, telefonu kapattım.”

Yılmaz, yaklaşık 15 dakika sonra Göktaş'ın kendisini yeniden aradığını ve bahis oynadığı belirlenen kişinin Iğdır'daki başka bir Burak Yılmaz olduğunu söylediğini iddia etmişti.

"BANA YOKLAMA ÇEKTİLER"

Yaşananların ardından kendisine “yoklama çekildiğini” öne süren Yılmaz, “Benim alnım açık, başım dik. Nasıl bahis oynanır, nereden oynanır bilmem” demişti.

Fuat Göktaş ile daha sonra telefonda tartıştığını ve kullandığı kötü ifadelerin hata olduğunu da kabul eden Yılmaz, bu görüşmenin ardından Gaziantep FK'nın hakem kararlarıyla mağdur edildiğini savunmuştu.

"BANA YASA DIŞI BAHİS KUMPASI KURAMAZLAR"

Burak Yılmaz, görevinden ayrıldığını duyurduğu basın toplantısının sonunda ise sözlerini oldukça sert bir çıkışla tamamlamıştı:

“Bana yasa dışı bahis kumpası kuramazlar. Fuat Göktaş'a sesleniyorum; bana yoklama çekti.”

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 7 kurul üyesinin aylar sonra evrakta sahtecilik suçlaması kapsamında gözaltına alınmasıyla birlikte Burak Yılmaz'ın bu açıklamaları yeniden gündeme geldi. Öte yandan, yürütülen soruşturmanın Yılmaz'ın o dönemde dile getirdiği bahis iddialarıyla bağlantılı olduğuna ilişkin şu aşamada açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

Merkez Hakem KuruluFerhat GündoğduGaziantep FKBurak YılmazSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da kar sürprizi Uzman isim İstanbul’un kış tablosunu verdi İstanbul'da kar sürprizi! Uzman isim İstanbul'un kış tablosunu verdi
Kaya’nın istifasında yeni kulis: Son talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmedi Kaya'nın istifasında yeni kulis: Son talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmedi
İsrailli rakibini yenerek dünya şampiyonu olan milli sporcuya Kastamonu’da coşkulu karşılama İsrailli rakibini yenerek dünya şampiyonu olan milli sporcuya Kastamonu'da coşkulu karşılama
7-1’lik mağlubiyetin faturası 24 saat geçmeden kesildi 7-1'lik mağlubiyetin faturası 24 saat geçmeden kesildi
İzmit Sekapark’ta sağanak sonrası kanaldaki köpüğün nedeni için ekipler numune aldı İzmit Sekapark'ta sağanak sonrası kanaldaki köpüğün nedeni için ekipler numune aldı
Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak Türkiye’yi terk ediyor Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak Türkiye'yi terk ediyor
Şampiyonluk bekledikleri sezona felaketle başladılar Şampiyonluk bekledikleri sezona felaketle başladılar
Konya’da kayıp gencin cesedi çürümeye yüz tutmuş halde bulundu Konya'da kayıp gencin cesedi çürümeye yüz tutmuş halde bulundu
BAE, Netanyahu’nun ülkeyi ziyaret ettiğini doğruladı BAE, Netanyahu'nun ülkeyi ziyaret ettiğini doğruladı
Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler’i şaşırtan istek Rakip oyuncuyu kırmadı Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler'i şaşırtan istek! Rakip oyuncuyu kırmadı
08:27
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı
08:25
İstanbul için kritik saatler AKOM’dan 150 kilogram uyarısı
İstanbul için kritik saatler! AKOM’dan 150 kilogram uyarısı
08:11
Bursa’da sabırlar taştı İşte Hacıosmanoğlu’na stadı terk ettiren tezahürat
Bursa'da sabırlar taştı! İşte Hacıosmanoğlu'na stadı terk ettiren tezahürat
07:58
A Milli Takım’a alınmayan yıldız, koca ülkeyi sallıyor Taraftarlar nasıl çıldırmasın
A Milli Takım'a alınmayan yıldız, koca ülkeyi sallıyor! Taraftarlar nasıl çıldırmasın
07:48
Husiler ilerledi, Yemen alarma geçti Genel seferberlik ilan edildi
Husiler ilerledi, Yemen alarma geçti! Genel seferberlik ilan edildi
07:39
Tam umutlanmıştık, Altay’ın hatası her şeyi bitirdi Tribünler affetmedi
Tam umutlanmıştık, Altay'ın hatası her şeyi bitirdi! Tribünler affetmedi
07:37
Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek Erdoğan’dan kesin rest geldi
Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek? Erdoğan'dan kesin rest geldi
07:04
İçişleri Bakanı Çiftçi: Milletimizin helal kazancına uzanan kirli elleri kırarız
İçişleri Bakanı Çiftçi: Milletimizin helal kazancına uzanan kirli elleri kırarız
04:57
Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
02:35
Yok artık Montella İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti
Yok artık Montella! İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti
21:46
Kaya’nın istifasında yeni kulis: Son talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmedi
Kaya'nın istifasında yeni kulis: Son talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 08:54:50. #.0.2#
SON DAKİKA: Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınması sonrası Burak Yılmaz'ın o sözleri yeniden gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei