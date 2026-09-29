Nurgül Yeşilçay'ın doğal hali gündem oldu! Rolü için bakın nelerden vazgeçmiş

Nurgül Yeşilçay'ın doğal hali gündem oldu! Rolü için bakın nelerden vazgeçmişGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
“Ömür Usta” ile ekranlara dönen Nurgül Yeşilçay'ın doğal hali dikkat çekti. Ömür karakterini daha gerçekçi yansıtmak için yaklaşık bir yıldır hazırlanan ünlü oyuncunun, bir süredir saçlarını boyatmadığı ve botoks yaptırmadığı öğrenildi.
Uzun bir aranın ardından “Ömür Usta” dizisiyle ekranlara dönen Nurgül Yeşilçay, bu kez oyunculuğunun yanı sıra doğal görünümüyle de dikkat çekti. Ömür karakterini daha gerçekçi yansıtmak isteyen ünlü oyuncunun bir süredir saçlarını boyatmadığı ve botoks yaptırmadığı öğrenildi. Yeşilçay'ın rolüne hazırlanmak için yaklaşık bir yıldır özel olarak çalıştığı da belirtildi.
ÖMÜR USTA İLE EKRANLARA DÖNDÜ
Nurgül Yeşilçay, NOW ekranlarında yayınlanan “Ömür Usta” dizisinde Ömür Uçar karakterine hayat veriyor. Ay Yapım imzalı yapımda Yeşilçay'a Bülent İnal, Gonca Vuslateri, Enes Koçak, İbrahim Selim, Gülçin Kültür Şahin ve Sude Zülal Güler gibi isimler eşlik ediyor.
Ünlü oyuncunun canlandırdığı Ömür; çocuklarına tek başına bakmaya çalışan, geçimini sağlamak için mücadele eden ve hayatın karşısına çıkardığı zorluklarla baş etmeye çalışan bir kadın olarak izleyici karşısına çıkıyor. Yeşilçay, karakter için bir yıldır hazırlandığını ve tamir işlerinden otomobil konusunda eğitim almaya kadar farklı alanlarda çalışmalar yaptığını anlatmıştı.
SAÇLARINI BOYATMADI, BOTOKS YAPTIRMADI
Dizinin ilk bölümünün ardından Yeşilçay'ın ekrandaki doğal görünümü de sosyal medyada gündeme geldi. Oyuncunun Ömür'ün yaşam koşullarını ve karakterini daha gerçekçi yansıtabilmek amacıyla bir süredir saçlarını boyatmadığı ve botoks yaptırmadığı belirtildi. Böylece saçlarındaki beyazlar ve yüzündeki doğal mimikler de karakterin görünümünün bir parçası oldu.
KARAKTERİ İÇİN BİR YIL HAZIRLANDI
Yeşilçay'ın rolü için yaptığı hazırlık yalnızca görünümüyle sınırlı kalmadı. Ünlü oyuncu, daha önce hiçbir projesine bu kadar uzun süre hazırlanmadığını belirterek yaklaşık bir yıldır Ömür karakteri üzerinde çalıştığını açıkladı.
Ömür'ün oto tamirciliği yaptığı hikâye için otomobiller konusunda da eğitim alan Yeşilçay, gerçek hayatta evindeki tamir işleriyle ilgilenmesinin karaktere hazırlanmasına katkı sağladığını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?