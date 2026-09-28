Konya'da kayıp gencin cesedi çürümeye yüz tutmuş halde bulundu - Son Dakika
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Konya'da kayıp gencin cesedi çürümeye yüz tutmuş halde bulundu

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Konya\'da kayıp gencin cesedi çürümeye yüz tutmuş halde bulundu
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Konya’da kendisinden günlerdir haber alınamayan 22 yaşındaki Samet Aydın, park halindeki bir otomobilde ölü bulundu. Aydın’ın cesedinin çürümeye yüz tuttuğu belirlenirken, genç adamın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Konya’nın Selçuklu ilçesinde 22 yaşındaki Samet Aydın, park halindeki bir otomobilin içinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Yaklaşık 4 gündür kendisinden haber alınamayan Aydın’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ARAÇTA HAREKETSİZ BULUNDU

Olay, Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Küçükkuyu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir kendisinden haber alınamayan Samet Aydın’ın otomobili, sokakta park halinde bulundu.

Aydın’ın arkadaşı tarafından otomobilde hareketsiz halde fark edilmesinin ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aydın’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

CESEDİ ÇÜRÜMEYE BAŞLAMIŞ

Aydın’ın en son yaklaşık 5 gün önce arkadaşı B.Ü. ile görüştüğü öğrenildi. Arkadaşının daha sonra otomobilin bulunduğu bölgeye gelmesi üzerine Aydın’ı aracın içinde ölü halde bulduğu belirtildi.

Olay yerinde yapılan incelemede, Aydın’ın cenazesinin çürümeye başladığı tespit edildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Polis ekipleri otomobilde ve çevresinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aydın’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Samet Aydın’ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

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