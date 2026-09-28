Komedyen Deniz Göktaş 88 gün sonra cezaevinden çıktı: İşte ilk görüntüler - Son Dakika
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Komedyen Deniz Göktaş 88 gün sonra cezaevinden çıktı: İşte ilk görüntüler

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"Ölü Deniz" adlı gösterisindeki ifadeleri nedeniyle 3 Temmuz'da tutuklanan komedyen Deniz Göktaş, 88 gün sonra çıkarıldığı ilk duruşmada tahliye edildi. Mahkemenin kararı sonrası cezaevinden çıkan Göktaş'ı, kapıda yakınları, meslektaşları ve sevenleri coşkulu bir kalabalıkla karşıladı.

 “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle 3 Temmuz’da tutuklanan komedyen Deniz Göktaş, 88 gün sonra hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi. Duruşma sonrası cezaevinden çıkan Göktaş’ı kapıda yakınları, meslektaşları ve sevenleri coşkuyla karşıladı.

CEZAEVİ KAPISINDA DUYGUSAL KARŞILAMA 

Tahliye kararının ardından cezaevinden çıkan Deniz Göktaş’ı, kapıda bekleyen kalabalık bir grup karşıladı. Yakınları ve arkadaşlarıyla tek tek kucaklaşan ve tebrikleri kabul eden Göktaş’ın neşeli halleri dikkat çekti. Sevenlerinin tebrik ve esprilerine gülümseyerek karşılık veren komedyen, özgürlüğünün ilk dakikalarını sevdikleriyle sarılarak kutladı.

88 GÜNLÜK TUTUKLULUK SONA ERDİ 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Göktaş hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ile “suçu ve suçluyu övme” suçlamaları yöneltilmişti.

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkesi’nde görülen ve yoğunluk nedeniyle İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna alınan ilk duruşmada mahkeme, Göktaş’a iki ayrı suçtan toplam 1 yıl 7 ay 5 gün hapis cezası verdi. "Suçu ve suçluyu övme" suçundan beraat eden Göktaş, hükümle birlikte tahliye edildi ve 88 gündür süren tutukluluğu sona erdi.

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SON DAKİKA: Komedyen Deniz Göktaş 88 gün sonra cezaevinden çıktı: İşte ilk görüntüler - Son Dakika
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