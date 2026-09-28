Netanyahu “ahlaki korkaklar” dedi, İzlandalı bakanın yanıtı salonda alkış aldı - Son Dakika
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Netanyahu “ahlaki korkaklar” dedi, İzlandalı bakanın yanıtı salonda alkış aldı

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Netanyahu “ahlaki korkaklar” dedi, İzlandalı bakanın yanıtı salonda alkış aldı
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İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, BM Genel Kurulu’nda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bir gün önce kullandığı “ahlaki korkaklar” ifadesine yanıt verdi. Gunnarsdottir, “Ahlaki korkaklar, yardıma muhtaç insanlara insani yardım ulaştırılmasını engelleyen ve uluslararası hukuku defalarca çiğneyen liderlerdir” dedi. İzlandalı Bakan’ın sözleri salonda alkış alırken, açıklama dış basında Netanyahu’ya doğrudan gönderme olarak yorumlandı.

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir'in art arda yaptığı konuşmalar dikkat çekti.

Netanyahu'nun konuşması sırasında çok sayıda diplomat salonu terk etmiş, İsrail Başbakanı da salondan ayrılan temsilcilere tepki göstererek "Eğer salonda henüz ayrılmamış başka ahlaki korkaklar varsa, lütfen şimdi ayrılsınlar" ifadelerini kullanmıştı. Salonda bu sırada yuhalama, tezahürat ve alkışların duyulduğu, oturum başkanının birkaç kez düzen çağrısı yaptığı bildirildi.

NETANYAHU'NUN SÖZLERİNE BİR GÜN SONRA YANIT VERDİ

İzlanda Dışişleri Bakanı Gunnarsdottir ise bir gün sonra BM Genel Kurulu kürsüsüne çıktığında Netanyahu'nun kullandığı ifadeyi hatırlattı. Gunnarsdottir, konuşmasında, "Bu kürsüden 'ahlaki korkaklar' sözlerini duyduk" diyerek söze başladı ve kavrama kendi tanımını getirdi.

İzlandalı Bakan, "Bana göre ahlaki korkaklar, adil ve kalıcı bir barış için masaya oturmayı ve müzakere etmeyi reddeden dünya liderleridir. Umutsuzca yardıma ihtiyaç duyan insanlara insani yardım erişimini engelleyenlerdir. Ahlaki korkaklar, uluslararası hukuka tekrar tekrar karşı çıkan ve ona saygısızlık eden liderlerdir" ifadelerini kullandı.

DIŞ BASIN "NETANYAHU'NUN SÖZLERİNİ TERSİNE ÇEVİRDİ" DEDİ

Gunnarsdottir'in çıkışı dış basında geniş yer buldu. Associated Press'in aktardığı haberde İzlanda Dışişleri Bakanı'nın Netanyahu'nun "ahlaki korkaklar" ifadesini tersine çevirerek kullandığı değerlendirmesine yer verildi.

Al Jazeera da konuşmayı, Gunnarsdottir'in Netanyahu'nun sözlerine BM kürsüsünden verdiği yanıt olarak aktardı. İngiliz The Independent ise İzlandalı Bakan'ın Netanyahu'nun bir gün önce kullandığı ifadeyi kendi konuşmasında farklı bir anlamla yeniden gündeme getirdiğini yazdı.

GAZZE'DEKİ DURUMA DİKKAT ÇEKTİ

Gunnarsdottir konuşmasının devamında Gazze'deki sivillerin yaşadığı duruma da değindi. Filistinlilerin çektiği acıların dünya gündeminde sıradanlaşmaması gerektiğini söyleyen İzlandalı Bakan, çocukların hayatını kaybetmeye, ailelerin evlerini yitirmeye ve ebeveynlerin çocuklarını hayatta tutmaya çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Gazze'nin temel sorunlar çözülmeden tekrar tekrar yıkılıp yeniden inşa edilmesini kabul edemeyeceklerini söyleyen Gunnarsdottir, Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetleri ve Filistinlilere yönelik şiddete ilişkin de eleştiriler yöneltti.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

İzlanda Dışişleri Bakanı, ülkesinin hedefinin İsrail ve Filistin'in güvenlik, onur ve barış içinde yan yana yaşayabileceği iki devletli çözüm olduğunu söyledi.

Konuşmada Ukrayna, Sudan ve diğer uluslararası krizlere de değinen Gunnarsdottir, Orta Doğu'daki gelişmelerin dünyanın başka bölgelerinde yaşanan insani krizleri görünmez hale getirmemesi gerektiğini ifade etti.

Binyamin NetanyahuİzlandaİsrailDünyaSon Dakika

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