Bursa\'da tribünlerden Montella ve TFF\'ye istifa çağrısı

Bursa'da tribünlerden Montella ve TFF'ye istifa çağrısıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya ile Bursa'da karşı karşıya geldi. Mücadelenin 26. dakikasında 3-0 geriye düşen A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella'ya tepkiler arttı. Bursa'da oynanan mücadelede tribünler İtalyan teknik adam Montella'yı istifaya davet etti. Ayrıca TFF de istifaya çağrıldı.
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında sahasında İtalya'yı konuk etti. Bursa Stadyumu'nda kapalı gişe oynanan mücadeleye ay-yıldızlılarımız kabus gibi bir başlangıç yaptı.
26 DAKİKADA KABUS GİBİ BAŞLANGIÇ
Karşılaşmanın henüz başında oyuna ağırlığını koyan konuk ekip İtalya, etkili ataklarıyla savunmamızı zor anlar yaşattı. Mücadelenin 26. dakikasında skoru 3-0'a getiren Gök Mavililer, milli takıma karşı rahat bir oyun sergiledi.
TRİBÜNLERDEN İSTİFA TEPKİSİ
Skorun 3-0'a gelmesinin ardından stadyumu dolduran binlerce taraftarın tepkisi gecikmedi. Oyuna ve saha içi tercihlere tepki gösteren Bursa tribünleri, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'yı hedef alarak "Montella istifa" sloganları attı. Öte yandan TFF'ye de istifa edilmesi yönünde çağrıda bulunuldu.
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