Bursa'da tribünlerden Montella ve TFF'ye istifa çağrısı - Son Dakika
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Bursa'da tribünlerden Montella ve TFF'ye istifa çağrısı

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Bursa\'da tribünlerden Montella ve TFF\'ye istifa çağrısı
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya ile Bursa'da karşı karşıya geldi. Mücadelenin 26. dakikasında 3-0 geriye düşen A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella'ya tepkiler arttı. Bursa'da oynanan mücadelede tribünler İtalyan teknik adam Montella'yı istifaya davet etti. Ayrıca TFF de istifaya çağrıldı.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında sahasında İtalya'yı konuk etti. Bursa Stadyumu'nda kapalı gişe oynanan mücadeleye ay-yıldızlılarımız kabus gibi bir başlangıç yaptı.

26 DAKİKADA KABUS GİBİ BAŞLANGIÇ

Karşılaşmanın henüz başında oyuna ağırlığını koyan konuk ekip İtalya, etkili ataklarıyla savunmamızı zor anlar yaşattı. Mücadelenin 26. dakikasında skoru 3-0'a getiren Gök Mavililer, milli takıma karşı rahat bir oyun sergiledi.

TRİBÜNLERDEN İSTİFA TEPKİSİ

Skorun 3-0'a gelmesinin ardından stadyumu dolduran binlerce taraftarın tepkisi gecikmedi. Oyuna ve saha içi tercihlere tepki gösteren Bursa tribünleri, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'yı hedef alarak "Montella istifa" sloganları attı. Öte yandan TFF'ye de istifa edilmesi yönünde çağrıda bulunuldu. 

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Süleyman AKIN Süleyman AKIN:
    Rezillik diz boyu futbol da milli takım acilen fes edilmeli hiçbirinde milli ruh yok en azından sinirimiz bozulmaz . 0 0 Yanıtla
  • 1muratbicer1980 1muratbicer1980:
    kendi ülkesinin futbolunu tanımayan teknik direktör bizim başımızda 0 0 Yanıtla
  • alinihatkocer77 alinihatkocer77:
    istifa edecek karakter bile yok bunlarda 0 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    bizde ki su yabanci seviciligi nedir arkadas. madam havaya para atacagiz koyden felan garibanin birini getirin hoca olarak. en azindan kendi adamimiza gitsin para Dua eder ise yarar. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bursa'da tribünlerden Montella ve TFF'ye istifa çağrısı - Son Dakika
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