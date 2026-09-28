Fenerbahçe\'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, Galatasaray\'ın yıldızını arşa çıkardı

Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, sergilediği performansla tüm dünyanın takdirini toplamaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, Osimhen ve Manchester City'nin dünyaca ünlü santrforu Erling Haaland hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

''EN GÜÇLÜ İKİ FORVET''

Modern futbolun en etkili iki santrforunu açıklayan Jorge Jesus, ''Victor Osimhen ve Erling Haaland, ceza sahası içerisindeki en güçlü iki forvet.'' dedi. Deneyimli teknik adam; hem Galatasaraylı Osimhen'in hem de Manchester City forması giyen Haaland'ın üstün fiziksel güçlerine ve ceza sahası içindeki bitirici vuruş kalitelerine vurgu yaptı.

GALATASARAY KARNESİ

Sarı-kırmızılı formayla 78 maça çıkan Osimhen, bu maçlarda 65 gol attı. Nijeryalı oyuncu takımının attığı 18 golde de asist yaptı.