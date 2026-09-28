Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, Galatasaray'ın yıldızını arşa çıkardı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, Galatasaray'ın yıldızını arşa çıkardı

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Fenerbahçe\'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, Galatasaray\'ın yıldızını arşa çıkardı
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Bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaraylı yıldız Victor Osimhen için dikkat çeken bir açıklama yaptı. Jesus, yaptığı değerlendirmede "Victor Osimhen ve Erling Haaland, ceza sahası içerisindeki en güçlü iki forvet" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, sergilediği performansla tüm dünyanın takdirini toplamaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, Osimhen ve Manchester City'nin dünyaca ünlü santrforu Erling Haaland hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

''EN GÜÇLÜ İKİ FORVET''

Modern futbolun en etkili iki santrforunu açıklayan Jorge Jesus, ''Victor Osimhen ve Erling Haaland, ceza sahası içerisindeki en güçlü iki forvet.'' dedi. Deneyimli teknik adam; hem Galatasaraylı Osimhen'in hem de Manchester City forması giyen Haaland'ın üstün fiziksel güçlerine ve ceza sahası içindeki bitirici vuruş kalitelerine vurgu yaptı. 

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, Galatasaray'ın yıldızını arşa çıkardı

GALATASARAY KARNESİ

Sarı-kırmızılı formayla 78 maça çıkan Osimhen, bu maçlarda 65 gol attı. Nijeryalı oyuncu takımının attığı 18 golde de asist yaptı.

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    Yorumlar (2)

  • Mesut Erdoğan Mesut Erdoğan:
    jesus ne dediyse doğru, Türk liginin sportif gerçekliği yok dahil… 0 0 Yanıtla
  • Murat Ceylan Murat Ceylan:
    hayır 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, Galatasaray'ın yıldızını arşa çıkardı - Son Dakika
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