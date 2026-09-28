Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor! Müjdeli haberi duyurdular - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor! Müjdeli haberi duyurdular

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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Marco Asensio ile sevgilisi Lavinia, bebek beklediklerini açıkladı. Çift, dünyaya gelecek çocuklarının erkek olacağını da duyurdu.

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, özel hayatında büyük bir mutluluk yaşıyor. Asensio ile sevgilisi Lavinia, bebek beklediklerini açıkladı. Çift, yaptıkları duyuruyla ailelerinin büyüyeceğini açıklarken bebeklerinin cinsiyetini de paylaştı.

ERKEK BEBEK BEKLİYORLAR

Marco Asensio ve Lavinia, dünyaya gelecek çocuklarının erkek olacağını duyurdu. Böylece 30 yaşındaki yıldız futbolcu baba olmaya hazırlanırken çiftin heyecanı da gözler önüne serildi.

Asensio'nun saha dışında yaşadığı bu güzel gelişme, futbolcunun kariyerinde de yeni bir döneme denk geldi. Fenerbahçe forması giyen İspanyol yıldız, önümüzdeki aylarda ilk kez babalık heyecanını yaşayacak.

Marco AsensioFenerbahçeBebekSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor! Müjdeli haberi duyurdular - Son Dakika
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