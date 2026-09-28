Sözlenmek için izne gelmişti, cenazesi kalktı! Uzman çavuşun kahreden sonu - Son Dakika
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Sözlenmek için izne gelmişti, cenazesi kalktı! Uzman çavuşun kahreden sonu

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Sözlenmek için izne gelmişti, cenazesi kalktı! Uzman çavuşun kahreden sonu
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Konya Emirgazi'de düğünde havaya ateş açan Abidin Ü.'nün tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybeden 25 yaşındaki Uzman Çavuş Serkan Deveci, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili Abidin Ü. ile 4 kişinin daha gözaltına alınıp adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Konya'nın Emirgazi ilçesinde düğünde Abidin Ü.'nün havaya ateş açtığı tabancadan çıkan kurşunla hayatını kaybeden Deniz Uzman Çavuş Serkan Deveci (25), son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul'da görev yapan Deveci'nin sözlenmek için memleketine izne geldiği öğrenildi.

Sözlenmek için izne gelmişti, cenazesi kalktı! Uzman çavuşun kahreden sonu

"EĞLENCE" DİYE HAVAYA ATEŞ AÇTI

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Emirgazi ilçesi Demirci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Abidin Ü., düğünde tabancayla havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşun, izne gelen Deniz Uzman Çavuş Serkan Deveci'nin göğsüne isabet etti. 

Sözlenmek için izne gelmişti, cenazesi kalktı! Uzman çavuşun kahreden sonu

GENCECİK YAŞINDA HAYATTAN KOPARILDI

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Deveci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Deveci'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olayın ardından Abidin Ü., gözaltına alındı.

Sözlenmek için izne gelmişti, cenazesi kalktı! Uzman çavuşun kahreden sonu

ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ

Otopsi işlemleri tamamlanan Uzman Çavuş Serkan Deveci'nin cenazesi, ailesine teslim edildi. Deveci için Demirci Mahallesi Mezarlığı'nda askeri tören düzenlendi. 

Sözlenmek için izne gelmişti, cenazesi kalktı! Uzman çavuşun kahreden sonu

Törene ailesinin yanı sıra askeri erkan ve silah arkadaşları katıldı. Deveci, kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. İstanbul'da görev yapan Serkan Deveci'nin sözlenmek üzere memleketi Konya'nın Emirgazi ilçesine geldiği öğrenildi.

Ayrıca düğünde havaya ateş eden Abidin Ü. ile 4 kişinin daha gözaltına alındığı ve adliyeye sevk edildikleri belirtildi.

Sözlenmek için izne gelmişti, cenazesi kalktı! Uzman çavuşun kahreden sonu
Kaynak: DHA
EmirgaziGüncelKonyaSon Dakika

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