Görüntü Türkiye\'den! Paraları üzerlerine dolayıp halay çektiler

Sosyal medyada son dönemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline gelen aşiret düğünlerine bir yenisi daha eklendi. Mersin’de gerçekleştirilen Siirtli bir ailenin düğününde, davetlilerin üzerlerindeki ve ellerindeki banknotlarla dakikalarca halay çekmesi görsel bir şova dönüştü.

DAKİKALARCA PARALARLA HALAY ÇEKTİLER

Siirt ve çevresinin tanınmış ailelerinden Baykara aşiretinin Mersin’de düzenlenen düğün merasiminde saçar ve takı takma yarışı yaşandı. Düğün salonunda çekilen görüntülerde, davetlilerin ve damadın ellerinde deste deste paralarla halaya durduğu görüldü. Halay çekenlerin üzerlerinin banknotlarla kaplandığı anlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

RAKAM AÇIKLANMADI, GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU

Düğünde toplanan altın ve nakit paranın toplam miktarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak damadın yanı sıra çok sayıda davetlinin de paraları sergileyerek halaya katılması sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu.