Trump’tan dizel ihracatına yasak sinyali: Çok ciddi düşünüyoruz - Son Dakika
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Trump’tan dizel ihracatına yasak sinyali: Çok ciddi düşünüyoruz

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Trump’tan dizel ihracatına yasak sinyali: Çok ciddi düşünüyoruz
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ABD Başkanı Donald Trump, ülkede yüksek seyreden dizel fiyatlarını düşürmek amacıyla dizel ihracatının geçici olarak yasaklanması seçeneğini gündeme aldı. Trump, söz konusu adımın yönetim tarafından 'çok ciddi' şekilde değerlendirildiğini belirtirken, olası bir ihracat yasağının benzin fiyatlarını bir miktar artırabileceğini de söyledi.

ABD'de dizel fiyatlarının yükselmesi, Başkan Donald Trump yönetiminin ekonomi gündeminde önemli başlıklardan biri haline geldi. Yönetim, iç piyasadaki fiyatları aşağı çekmek için ihracatın geçici olarak durdurulması dahil çeşitli seçenekler üzerinde çalışıyor.

“ÇOK CİDDİ BİR ŞEKİLDE DÜŞÜNÜYORUZ”

Trump, yüksek dizel fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada ihracat yasağının değerlendirilen seçeneklerden biri olduğunu söyledi. "Şöyle söyleyeyim, bunu çok ciddi bir şekilde düşünüyoruz” diyen Trump, bu adımın ABD iç piyasasında dizel fiyatlarının düşürülmesine yardımcı olabileceğini belirtti.

Henüz nihai bir karar alınmazken, yönetim olası yasağın ekonomik sonuçlarını incelemeyi sürdürüyor. Trump ayrıca dizel ihracatının durdurulmasının benzin piyasasında da etkiler oluşturabileceğini ve benzin fiyatlarının bir miktar yükselebileceğini ifade etti.

Trump’tan dizel ihracatına yasak sinyali: Çok ciddi düşünüyoruz

"BÜYÜK SORUN RUSYA'DAKİ RAFİNERİLERİN HAVAYA UÇURULMASI”

ABD Başkanı, Rusya'daki rafinerilere yönelik Ukrayna saldırılarının küresel dizel piyasası üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek şunları söyledi: "Büyük sorun Rusya'daki rafinerilerin havaya uçurulması. Bu aslında bir Orta Doğu sorunu değil. Daha çok Ukrayna ile Rusya'nın kapışmasından kaynaklanan bir Rusya sorunu. Ukrayna, Rusya'daki dizel rafinerilerini vuruyor."

KISA SÜRELİ YASAK İNCELENİYOR

Trump yönetimindeki ekonomi yetkilileri de ihracat kısıtlaması seçeneği üzerinde çalışma yürütüyor. Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer sürece dahil olan isimler arasında yer alıyor.

Yetkililerin özellikle geçici ve kısa süreli bir ihracat yasağının piyasaya olası etkilerini değerlendirdiği belirtiliyor. Yönetim bunun yanında dizel fiyatlarını düşürmeye yönelik farklı yöntemleri de inceliyor.

Trump’tan dizel ihracatına yasak sinyali: Çok ciddi düşünüyoruz
 Scott Bessent ve Jamieson Greer

PETROL SEKTÖRÜ VERGİ İNDİRİMİ İSTİYOR

Petrol sektörü ise dizel ihracatının yasaklanması yerine federal dizel tüketim vergisinin geçici olarak kaldırılmasını öneriyor. Sektör temsilcileri, bu yöntemin tüketici fiyatlarını doğrudan aşağı çekebileceğini savunuyor.

Sektör kuruluşları ayrıca geçici vergi indiriminin, ihracat yasağının piyasada oluşturabileceği olası yan etkileri önleyebileceğini belirtiyor. Trump yönetimi ise henüz bir karar vermeden tüm seçenekleri değerlendirmeyi sürdürüyor.

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