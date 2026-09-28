TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, \'\'istifa\'\' tezahüratlarına dayanamadı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ''istifa'' tezahüratlarına dayanamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta İtalya'yı konuk etti. İlk yarıda 3-0 geriye düşen A Milli Takım'da taraftarlar TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella'yı istifaya davet etti. Tribünlerden ''TFF İstifa'' ve ''Villa versene, villa versene Hacıosmanoğlu villa versene'' şeklinde tezahüratlar yükselirken, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun yapılan bu tezahüratların ardından stadyumdan ayrıldığı öne sürüldü.
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki ikinci maçında İtalya’yı Bursa’da konuk etti.
İLK YARIDA 3 FARKLI SKOR
Karşılaşmaya oldukça etkisiz başlayan A Milli Takımımız, konuk ekip İtalya'nın peş peşe bulduğu gollerle ilk yarıyı 3-0 geride kapattı. Bu skorla birlikte Bursa tribünlerinde tansiyon iyice yükseldi.
TFF'YE İSTİFA ÇAĞRISI
Skorun 3-0'a gelmesinin ardından stadyumu dolduran binlerce taraftar, faturayı yönetime ve teknik heyete kesti. Tribünlerden önce Teknik Direktör Vincenzo Montella’ya yönelik istifa sloganları yükselirken, ardından tepkiler Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na yöneldi. Binlerce kişi hep bir ağızdan "TFF İstifa" ve "Villa versene, villa versene Hacıosmanoğlu villa versene" şeklinde tezahüratlarda bulundu.
''STADI TERK ETTİ'' İDDİASI
Maçın henüz ilk yarısı bitmeden yükselen bu tepkiler üzerine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile birlikte stadyumdan ayrıldığı iddia edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)