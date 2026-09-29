Fon soruşturmasında 5 kişi daha tutuklandı, sayı 56'ya yükseldi - Son Dakika
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Fon soruşturmasında 5 kişi daha tutuklandı, sayı 56'ya yükseldi

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Fon soruşturmasında 5 kişi daha tutuklandı, sayı 56\'ya yükseldi
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İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltındaki 5 kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 56'ya yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturmasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Pusula Otomotiv Filo Kiralama A.Ş. Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Satın Alma Yöneticisi-Müdürü Engin Geylan, MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem Destek Uzmanı Yunus Caf ile Kerem Lafçı ve Cem Gürkan Alpay tutuklandı.

7 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL

Şüpheliler Okan Uzunoğlu, Hacı Bayram Adıyaman, Ayşegül Kaya, Duygu Kuşçu, Niyazi Derindağ, Evren Uçar ve Hüseyin Emre Sezer hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

SAYI 56'YA YÜKSELDİ

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınanlarda 5 kişi tutuklandı, 1 kişi ise edli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu tutuklamalar sonrası sayı 56'ye yükseldi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Devam eden soruşturmada 8 şüpheli daha gözaltına alınmış, 6'sının tutuklanmasına hükmedilmişti.

Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e ulaşmıştı.

Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'le birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı.

İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında 45 firma ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbiri kaldırılmıştı.

Devam eden soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 7 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

İstanbulGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Rasit Tok Rasit Tok:
    Fatma Betül Sayan Kaya içinde bir haber bekliyoruz 2 0 Yanıtla
  • 389700 389700:
    bunların mal varlığına el konulup mağdurların parası ödenecek mi yoksa gerisi hikaye boş yapmayın 2 0 Yanıtla
  • Hıdır null Hıdır null:
    Fatma Betül sayan neden yok 0 0 Yanıtla
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