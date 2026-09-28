Şampiyonluk bekledikleri sezona felaketle başladılar

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, şampiyon olup 2. Lig'e yükselmek istediği sezona büyük bir hayal kırıklığıyla başladı.

4 MAÇTA GALİBİYET YOK

Lig başlamadan önce şampiyonluk adayları arasında gösterilen yeşil-kırmızılılar, geride kalan ilk 4 haftada galibiyet alamadı. Bu süreçte 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Karşıyaka, ligin alt sıralarından kurtulamadı. Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Burhanettin Basatemür de görevinden istifa etti. Yeni teknik adam arayışının başladığı İzmir ekibinin, kısa süre içerisinde yeni teknik direktörünü belirlemesi bekleniyor.

4 SEZON ARADAN SONRA EN KÖTÜ BAŞLANGIÇ

Karşıyaka, son yılların en kötü başlangıçlarından birine de imza attı. Yeşil-kırmızılılar, son olarak 2021-2022 sezonunda ilk 4 haftayı galibiyet elde edemeden geçmişti. O sezon 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kaf-Kaf, bu sezon da benzer bir tabloyla karşı karşıya kaldı. Karşıyaka, kötü gidişata son vermek için hafta sonu deplasmanda Kepezspor karşısında galibiyet arayacak.