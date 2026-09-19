Kayseri Kocasinan'da kaçan alkollü sürücü 250 bin TL ceza alınca pişman oldu - Son Dakika
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Kayseri Kocasinan'da kaçan alkollü sürücü 250 bin TL ceza alınca pişman oldu

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Kayseri Kocasinan\'da kaçan alkollü sürücü 250 bin TL ceza alınca pişman oldu
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı; 1.20 promil alkollü çıktı. Sürücüye 250 bin TL idari para cezası yazıldı, ehliyeti 2 yıl süreyle alındı; kaçtığına pişman olduğunu söyleyen sürücü 'kaçmayın' dedi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu kısa sürede yakalandı. Yapılan kontrollerde 1.20 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 250 bin TL idari para cezası yazılırken, kaçtığı için pişman olduğunu belirten sürücü, "Ne olursa olsun durun ve derdinizi anlatın, kaçmayın" dedi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Oruçreis Mahallesi Karpuzatan Caddesi üzerinde kentte huzuru sağlama, suç ve suçluyla mücadele çerçevesinde uygulama yapan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği'ne bağlı ekipler B.K. (27) yönetimindeki 38 HE 014 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara riayet etmeyerek kaçan B.K., ekipler tarafından cadde üzerinde yakalandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan kontrollerde, B.K.'nin 1.20 promil alkollü olduğu belirlendi. B.K.'ye 'alkollü araç kullanmak' ve 'dur ihtarına uymamak' suçlarında toplam 250 bin TL idari para cezası yazıldı. Alkollü sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı. 1.00 promil alkol sınırının üzerinde olan B.K. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatılırken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

"Alkollü dahi olsanız, kaçmayın"

Öte yandan, 'dur' ihtarına uymayarak, kaçan B.K. pişman olduğunu söyleyerek, "Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadım. Dursam daha iyiydi. Alkollü olduğum için kaçtım. Alkollü olan arkadaşlara da tavsiyemdir, kaçmayın. Ne olursa olsun durun. Yanlış anlaşılmamak için durmanız gerekiyor. Ben durmadım. Ceza yedim, aracım otoparka çekildi. Siz de kurallara uyun ve derdinizi anlatın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Kocasinan3. SayfaOtomobilKayseriGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Kocasinan'da kaçan alkollü sürücü 250 bin TL ceza alınca pişman oldu - Son Dakika
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