Erzurum'da kaymakam–köpek tartışmasında soruşturma iki yönlü hale geldi

Erzurum'da, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş'in ikamet ettiği sitede makam aracına yöneldiği sırada bir köpeğe tekme attığı, ardından koruma görevlisinin araçtan silahını alarak olay yerine geldiği olaya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın diğer tarafında yer alan kişiler hakkında da çok yönlü soruşturma başlattığını duyurdu.

Başsavcılık Medya İletişim Bürosu tarafından 17 Eylül'de yapılan yazılı basın açıklamasında, kamuoyuna yansıyan yeni görüntüler ve yapılan müracaatlar üzerine, kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi amacıyla yeni bir bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

KARŞI TARAFA DA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, Palandöken Kaymakamı ve koruma polisi ile ilgili başlatılan adli sürecin devam ettiği hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturma kapsamında dosyaya sunulan yeni kamera kayıtları, bir kısım sosyal medya platformları ve basına yansıyan yeni görüntüler ile şikayet dilekçesinde belirtilen yeni deliller kapsamında; olayın diğer tarafında bulunan kişi veya kişiler yönünden kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, kasten yaralama, tehdit ve hayvanın tehlike oluşturacak şekilde serbest bırakılması suçları kapsamında çok yönlü soruşturma işlemlerine başlanılmıştır."

Başsavcılık, adli soruşturma işlemlerinin büyük bir titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmeye devam ettiğini bildirdi.