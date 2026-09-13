Galatasaray'ın Deniz Gül ile bulduğu gol iptal - Son Dakika
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Galatasaray'ın Deniz Gül ile bulduğu gol iptal

Galatasaray\'ın Deniz Gül ile bulduğu gol iptal
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Galatasaray'ın Kocaelispor maçında 13. dakikada Deniz Gül ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Selçuk İnan'ın ekibi Kocaelispor'u ağırladı. 

GALATASARAY GOLÜ DENİZ GÜL İLE BULDU

Galatasaray'da, mücadelenin ilk bölümlerinde ağlara giden top geçerlilik kazanmadı. Sarı-kırmızılı ekibin 13. dakikada Deniz Gül ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

HAKEM İNCELEDİ, KARAR FAUL

Karşılaşmanın 13. dakikasında Kocaelispor kalecisi Serhat’ın sektirdiği topu takip eden Deniz Gül, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını öne geçirdi. Ancak pozisyonun ardından VAR hakemi, müsabakanın orta hakemi Atilla Karaoğlan'ı pozisyonu izlemesi için ekrana davet etti. Saha kenarındaki izleme noktasında pozisyonu yeniden inceleyen Atilla Karaoğlan, gol öncesinde Kocaelispor kalecisi Serhat’a faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı. Kararın ardından mücadele Kocaelispor'un serbest vuruşuyla yeniden başladı.

Galatasaray'ın Deniz Gül ile bulduğu gol iptal
Görüntü: beIN Sports

GALATASARAY'DAN YOĞUN İTİRAZ

Hakem Atilla Karaoğlan'ın golü iptal etmesinin ardından sarı-kırmızılı teknik heyet ve futbolcular karara yoğun eleştiride bulundu.

Kocaelispor, Galatasaray, Deniz Gül, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Deniz Gül ile bulduğu gol iptal - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Baycan Demirdas Baycan Demirdas:
    bunu haberyapmanız ayıp zaten faul 5 2 Yanıtla
  • kara7522 kara7522:
    nasil gs yapandan atiyor kendileeini kalibinizi sizin hemi 1 0 Yanıtla
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