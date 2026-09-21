Muhammet Yarız için 2025’te düğmeye basılmış! İşte SPK’ya gönderilen belge - Son Dakika
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Muhammet Yarız için 2025’te düğmeye basılmış! İşte SPK’ya gönderilen belge

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Muhammet Yarız için 2025’te düğmeye basılmış! İşte SPK’ya gönderilen belge
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Kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen dosyada tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız hakkında dikkat çeken bir belge ortaya çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptığı dönemde, 26 Şubat 2025 tarihinde SPK'ya gönderilen yazıda, Yarız'a ilişkin sermaye piyasası işlemlerinin ayrıntılı araştırılmasının istendiği öğrenildi.

Fon soruşturmasında dikkatler bu kez yaklaşık 1,5 yıl öncesine ait belgeye çevrildi. Belgeye göre Muhammet Yarız'a ilişkin bazı iddialar, mevcut soruşturma kamuoyunun gündemine gelmeden önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından SPK'nın incelemesine taşındı.

AKIN GÜRLEK'İN BAŞSAVCILIK DÖNEMİNDE SPK'YA GÖNDERİLDİ

26 Şubat 2025 tarihli müzekkerenin, bugün Adalet Bakanı olan Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptığı dönemde hazırlandığı görülüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunun 2025/45336 sayılı soruşturması kapsamında gönderildiği belirtilen yazıda, Borsa İstanbul Pay Piyasası'ndaki olağan dışı hareketler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Muhammet Yarız için 2025’te düğmeye basılmış! İşte SPK’ya gönderilen belge
Söz konusu 2025 tarihli müzekkere

YARIZ'IN İSMİ MÜZEKKEREDE YER ALDI

Müzekkerede Muhammet Yarız'ın adına açıkça yer verildi. Belgede, Yarız'ın Can2 Termik (CANTE) ve Vakıf Finans (VAKFN) hisselerinde işlem yasağı aldığı yönündeki bilgiler SPK'nın dikkatine sunulurken, babası Celal Yarız hakkında işlem yasağı bulunduğu bilgisi de aktarıldı. Başsavcılık ayrıca Yarız'ın Birleşim Grup Enerji (BIGEN) ve Mopaş hisselerindeki işlemlerine yönelik manipülasyon iddialarını SPK'nın teknik incelemesine sundu. Belgede söz konusu şirketler bakımından konsorsiyum liderinin İnfo Yatırım olduğu yönündeki bilgiye de yer verildi.

Muhammet Yarız için 2025’te düğmeye basılmış! İşte SPK’ya gönderilen belge

SPK'DAN 3 KRİTİK TALEP

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptığı dönemde, Başsavcılık, SPK'dan yalnızca genel bir değerlendirme istemedi. Müzekkerede üç ayrı talep sıralandı. Belirtilen isimler ve işlemler hakkında ayrıntılı araştırma yapılması, bu kişilerle ilgili daha önce başlatılmış veya devam eden SPK incelemeleri ile tamamlanan raporların bulunup bulunmadığının gecikmeden bildirilmesi istendi. Belgenin en dikkat çekici bölümü ise üçüncü talep oldu. Başsavcılık, araştırmada eylemi tespit edilen kişiler hakkındaki raporların diğer isimlere ilişkin incelemelerin tamamlanması beklenmeden kişi bazında "ivedilikle" gönderilmesini talep etti.

1,5 YIL SONRA TUTUKLANDI

Belgeyi yeniden gündeme taşıyan gelişme ise Eylül 2026'da yaşandı. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, Pusula Finans Holding'in Tera Grubu'na devir sürecine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Sermaye piyasalarındaki gelişmelerin ardından yürütülen soruşturma ve düzenleyici işlemler genişledi. SPK'nın şüpheli piyasa işlemleri nedeniyle çok sayıda kişiyi savcılığa sevk ettiği, Pusula dahil bazı yatırım şirketleriyle bağlantılı üst düzey yöneticiler hakkında tutuklama kararları verildiği bildirildi.

Muhammet Yarız için 2025’te düğmeye basılmış! İşte SPK’ya gönderilen belge
Sermaye Piyasası KuruluAdalet BakanlığıAkın GürlekİstanbulGündemSon Dakika

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