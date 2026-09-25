Kaldırım taşıyla saldırıya uğrayan köfteci yaşam savaşını kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, sattığı köftenin parasını isteyen 46 yaşındaki Ali Arduç, müşterisinin canice saldırısına uğradı. Yerden aldığı kaldırım taşıyla talihsiz adamın başına vuran ve yerde defalarca tekmeleyen saldırgan dehşet saçtı. Hastanede iki gün boyunca yaşam mücadelesi veren iki çocuk babası köfteci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MÜŞTERİ BİRDEN SİNİRLENDİ

Ankara Karapürçek Mahallesi’nde 23 Eylül Çarşamba akşamı yaşanan olay, bir ekmek teknesinin önünde acı bir dramla sonuçlandı. Oğluyla birlikte işlettiği seyyar köfte tezgahında helal rızkının peşinde olan Ali Arduç, yemeğini bitiren müşterisi İ.Ö.'den yediği köftenin ücretini talep etti. İkilinin arasındaki bu basit hesap ricası, müşterinin öfkelenmesiyle bir anda sert bir tartışmaya dönüştü.

ÖNCE TAŞLA VURDU, SONRA YERDE TEKMELER SALLADI

Sözlü tartışmanın kontrolden çıkması üzerine gözü dönen İ.Ö., hırsını alamayıp sokaktan söktüğü kaldırım taşıyla esnafa saldırdı. Başına aldığı ağır taş darbesiyle kanlar içinde yere yığılan talihsiz köfteci, savunmasız haldeyken de saldırganın acımasız tekmelerine maruz kaldı. Çevredekilerin dehşet içinde izlediği ve araya girmekte zorlandığı olay, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekiplerinin sevk edilmesiyle son buldu.

İKİ GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Ali Arduç, ağır yaralı olarak hemen en yakın hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Kafatasına aldığı darbeler ve vücudundaki ağır yaralar nedeniyle durumu kritik olan esnaf, doktorların tüm çabasına rağmen iki günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olayın hemen ardından kaçan zanlı İ.Ö. ise emniyet güçlerinin hızlı takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaldına alındı. Bir hiç uğruna hayatını kaybeden köftecinin ardından acılı ailesi gözyaşlarına boğulurken, olayla ilgili adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.