Kaldırım taşıyla saldırıya uğrayan köfteci yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaldırım taşıyla saldırıya uğrayan köfteci yaşam savaşını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kaldırım taşıyla saldırıya uğrayan köfteci yaşam savaşını kaybetti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkentte bir hiç uğruna çıkan hesap kavgasından acı haber geldi. Ankara Altındağ’da oğluyla birlikte köfte tezgahı işleten Ali Arduç, müşterisinden yediği yemeğin ücretini isteyince ortalık bir anda karıştı. İtiraz edip gözü dönen müşterinin kaldırım taşıyla başından vurduğu ve yerde defalarca tekmelediği talihsiz esnaf, kaldırıldığı hastanede iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, sattığı köftenin parasını isteyen 46 yaşındaki Ali Arduç, müşterisinin canice saldırısına uğradı. Yerden aldığı kaldırım taşıyla talihsiz adamın başına vuran ve yerde defalarca tekmeleyen saldırgan dehşet saçtı. Hastanede iki gün boyunca yaşam mücadelesi veren iki çocuk babası köfteci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MÜŞTERİ BİRDEN SİNİRLENDİ

Ankara Karapürçek Mahallesi’nde 23 Eylül Çarşamba akşamı yaşanan olay, bir ekmek teknesinin önünde acı bir dramla sonuçlandı. Oğluyla birlikte işlettiği seyyar köfte tezgahında helal rızkının peşinde olan Ali Arduç, yemeğini bitiren müşterisi İ.Ö.'den yediği köftenin ücretini talep etti. İkilinin arasındaki bu basit hesap ricası, müşterinin öfkelenmesiyle bir anda sert bir tartışmaya dönüştü.

ÖNCE TAŞLA VURDU, SONRA YERDE TEKMELER SALLADI

Sözlü tartışmanın kontrolden çıkması üzerine gözü dönen İ.Ö., hırsını alamayıp sokaktan söktüğü kaldırım taşıyla esnafa saldırdı. Başına aldığı ağır taş darbesiyle kanlar içinde yere yığılan talihsiz köfteci, savunmasız haldeyken de saldırganın acımasız tekmelerine maruz kaldı. Çevredekilerin dehşet içinde izlediği ve araya girmekte zorlandığı olay, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekiplerinin sevk edilmesiyle son buldu.

İKİ GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Ali Arduç, ağır yaralı olarak hemen en yakın hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Kafatasına aldığı darbeler ve vücudundaki ağır yaralar nedeniyle durumu kritik olan esnaf, doktorların tüm çabasına rağmen iki günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olayın hemen ardından kaçan zanlı İ.Ö. ise emniyet güçlerinin hızlı takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaldına alındı. Bir hiç uğruna hayatını kaybeden köftecinin ardından acılı ailesi gözyaşlarına boğulurken, olayla ilgili adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaAltındağGüvenlikSaldırıAnkaraGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Yemen’de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan’dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti Yemen'de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan'dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti
21:45
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
20:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan için muhalefete çağrı: Karşısına aday çıkarmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan için muhalefete çağrı: Karşısına aday çıkarmayın
20:29
Anne Yarısı dizisi ortalığı karıştırdı İzleyiciden “Enişte-baldız ilişkisi istemiyoruz” tepkisi
Anne Yarısı dizisi ortalığı karıştırdı! İzleyiciden “Enişte-baldız ilişkisi istemiyoruz” tepkisi
20:10
Mekke İttifakı’nda kritik toplantı: Üç ülkenin genelkurmay başkanları katıldı
Mekke İttifakı'nda kritik toplantı: Üç ülkenin genelkurmay başkanları katıldı
20:02
Dev banka altının zirve yapacağı tarihi de rakamı da açıkladı
Dev banka altının zirve yapacağı tarihi de rakamı da açıkladı
18:46
Yunanistan’da seferberlik paniği: 100 bin kişiye aynı mesaj gitti, ülke ayağa kalktı
Yunanistan'da seferberlik paniği: 100 bin kişiye aynı mesaj gitti, ülke ayağa kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 21:53:55. #7.12#
SON DAKİKA: Kaldırım taşıyla saldırıya uğrayan köfteci yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei