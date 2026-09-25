Ebru Gündeş 10 milyon TL\'lik operasyon sonrası son haliyle dikkat çekti

Ebru Gündeş 10 milyon TL harcadığını açıkladığı estetik operasyonunun ardından yeni görüntüsüyle dikkat çekti. Ünlü sanatçının yüzündeki değişim, daha önce sahnede yaptığı açıklamayı yeniden akıllara getirdi.

YARIM YÜZ GERDİRME AMELİYATI YAPTIRDI

Türk müziğinin uzun yıllardır öne çıkan isimleri arasında bulunan Ebru Gündeş, geçtiğimiz aylarda hayranlarına estetik operasyon geçirdiğini açıklamıştı. 51 yaşındaki sanatçı, verdiği bir konserde yüzündeki değişimi saklamadı ve yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdığını söyledi. Gündeş, operasyon için ödediği rakamı da açıklayarak dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı, söz konusu estetik müdahale için yaklaşık 10 milyon TL harcadığını belirtti.

"SİZLER İÇİN YAPTIRDIM"

Sahnede hayranlarıyla konuşan Ebru Gündeş, geçirdiği operasyonu esprili bir dille anlatmıştı. Ünlü sanatçı, yüzündeki değişimi izleyicilerine göstererek şu ifadeleri kullanmıştı: "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Sizler için yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?"