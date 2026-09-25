Ebru Gündeş 10 milyon TL'lik operasyon sonrası son haliyle dikkat çekti - Son Dakika
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Ebru Gündeş 10 milyon TL'lik operasyon sonrası son haliyle dikkat çekti

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Ebru Gündeş 10 milyon TL\'lik operasyon sonrası son haliyle dikkat çekti
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Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, yüzündeki değişimle dikkat çekti. 51 yaşındaki sanatçı, geçtiğimiz aylarda yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdığını ve operasyon için yaklaşık 10 milyon TL harcadığını açıklamıştı. Gündeş'in operasyon sonrasındaki son karelerinde yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

Ebru Gündeş 10 milyon TL harcadığını açıkladığı estetik operasyonunun ardından yeni görüntüsüyle dikkat çekti. Ünlü sanatçının yüzündeki değişim, daha önce sahnede yaptığı açıklamayı yeniden akıllara getirdi.

YARIM YÜZ GERDİRME AMELİYATI YAPTIRDI

Türk müziğinin uzun yıllardır öne çıkan isimleri arasında bulunan Ebru Gündeş, geçtiğimiz aylarda hayranlarına estetik operasyon geçirdiğini açıklamıştı. 51 yaşındaki sanatçı, verdiği bir konserde yüzündeki değişimi saklamadı ve yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdığını söyledi. Gündeş, operasyon için ödediği rakamı da açıklayarak dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı, söz konusu estetik müdahale için yaklaşık 10 milyon TL harcadığını belirtti.

Ebru Gündeş 10 milyon TL'lik operasyon sonrası son haliyle dikkat çekti

"SİZLER İÇİN YAPTIRDIM"

Sahnede hayranlarıyla konuşan Ebru Gündeş, geçirdiği operasyonu esprili bir dille anlatmıştı. Ünlü sanatçı, yüzündeki değişimi izleyicilerine göstererek şu ifadeleri kullanmıştı: "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Sizler için yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?"

Ebru Gündeş 10 milyon TL'lik operasyon sonrası son haliyle dikkat çekti
Ebru GündeşOperasyonMagazinSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Necmi K Necmi K:
    Bizler için yaptırtın ya şimdi bize top atsan bir şey olmaz. 0 0 Yanıtla
  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Şah tı şahbaz olmuş 0 0 Yanıtla
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