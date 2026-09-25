Başından vurulup ölümden dönen Mutlu Kaya son halini paylaştı: Bir caninin eseriyim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başından vurulup ölümden dönen Mutlu Kaya son halini paylaştı: Bir caninin eseriyim

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başından vurulup ölümden dönen Mutlu Kaya son halini paylaştı: Bir caninin eseriyim
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2015 yılında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eski sevgilisi tarafından başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya, yıllar sonra saldırının ardından geçirdiği tedavi sürecine ait görüntüleri yeniden paylaştı. Sibel Can'ın desteğiyle katıldığı ses yarışmasıyla tanınan Kaya, ameliyatlar ve uzun süren fizik tedavinin ardından yıllar içindeki değişimini gösteren fotoğraflarını takipçileriyle buluşturdu. Kaya paylaşımında, “Hasetle bakan gözleri de unutmadım” ifadelerini kullandı.

2015 yılında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eski sevgilisi tarafından başından vurularak ağır yaralanan ve uzun süre yaşam mücadelesi veren Mutlu Kaya, yıllar sonra tedavi sürecine ait görüntülerini yeniden paylaştı.

Sibel Can'ın desteğiyle katıldığı ses yarışmasıyla Türkiye'nin tanıdığı Kaya, saldırının ardından geçirdiği ameliyatlar ve zorlu fizik tedavi süreciyle hayata tutunmuştu.

Başından vurulup ölümden dönen Mutlu Kaya son halini paylaştı: Bir caninin eseriyim

ESKİ GÖRÜNTÜLERİYLE TEDAVİ SÜRECİNİ YAN YANA GETİRDİ

Kaya, ses yarışmasına katıldığı dönemdeki görüntüleri ile tedavi sürecinde çekilen karelerini yan yana getirerek takipçileriyle paylaştı.

Başından vurulup ölümden dönen Mutlu Kaya son halini paylaştı: Bir caninin eseriyim

Geçirdiği ameliyatların ardından uzun süre fizik tedavi gören Kaya'nın paylaşımı kısa sürede çok sayıda destek mesajı aldı.

Başından vurulup ölümden dönen Mutlu Kaya son halini paylaştı: Bir caninin eseriyim

Yıllar içindeki değişimini gösteren görüntüler, Kaya'nın saldırı sonrası geçirdiği zorlu süreci bir kez daha gözler önüne serdi.

Başından vurulup ölümden dönen Mutlu Kaya son halini paylaştı: Bir caninin eseriyim

"HASETLE BAKAN GÖZLERİ DE UNUTMADIM"

Kendisine gelen destek mesajlarının ardından açıklama yapan Mutlu Kaya, uğradığı saldırıya ve geçmişte kendisine yönelik bakışlara göndermede bulundu. Kaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Canım arkadaşlarım, benim kıymetlilerim. Bir caninin eseriyim, tabii ki bu bir akım lakin hasetle bakan gözleri de unutmadım."

Başından vurulup ölümden dönen Mutlu Kaya son halini paylaştı: Bir caninin eseriyim

Kaya'nın paylaşımında, tedavi sürecinde çekilen ve yıllar içinde geçirdiği değişimi gösteren çeşitli fotoğraflar da yer aldı.

İşte o fotoğraflar; 

Başından vurulup ölümden dönen Mutlu Kaya son halini paylaştı: Bir caninin eseriyim
Başından vurulup ölümden dönen Mutlu Kaya son halini paylaştı: Bir caninin eseriyim
Başından vurulup ölümden dönen Mutlu Kaya son halini paylaştı: Bir caninin eseriyim
DiyarbakırMutlu KayaSibel CanMagazinGüncelErganiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Fırat Duran Fırat Duran:
    Nazar ne alaka? Saçma sapan erkeklerlr takılıyorsunuz sonra başınıza iş geliyor. Ya sokakta orda burda kaç tane gördüm daha sevgililer erkek şiddet uyguluyo, 17 yaşında 25 yaşında 30 yaşında farketmiyo. Erkek barzo belli, kız inadına ilk şiddette uzaklaşmak yerine işi uzatıyo, sonra vay efendim şiddet cinayet bla bla. E belliydi tokat attı, yumruk gösterdi? 1 0 Yanıtla
  • ayhan erbek ayhan erbek:
    idam şart 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomobil kaldırıma çıktı 4 öğrenci ölümden döndü Otomobil kaldırıma çıktı; 4 öğrenci ölümden döndü
Kahve zinciri Starbucks, Kuzey Amerika’da yaklaşık 250 mağazayı kapatacak Kahve zinciri Starbucks, Kuzey Amerika'da yaklaşık 250 mağazayı kapatacak
İsrail’in BM temsilcisi, İranlı bir diplomatı böyle taciz etti İsrail'in BM temsilcisi, İranlı bir diplomatı böyle taciz etti
Gol sevinci pahalıya patladı: İsrailli futbolcu takımını yaktı Gol sevinci pahalıya patladı: İsrailli futbolcu takımını yaktı
Çorum’da kapıyı kırıp kaçan koyunlar sokak sokak aranıp boş arazide bulundu Çorum'da kapıyı kırıp kaçan koyunlar sokak sokak aranıp boş arazide bulundu
Arjantin Devlet Başkanı Milei, ülkesini “Yeni Vadedilmiş Topraklar“ ilan etti Arjantin Devlet Başkanı Milei, ülkesini "Yeni Vadedilmiş Topraklar" ilan etti
Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Filistin asıllı milletvekili Tibi, BM’de boş salona konuşan Netanyahu’yla dalga geçti Filistin asıllı milletvekili Tibi, BM'de boş salona konuşan Netanyahu'yla dalga geçti
New York’ta Netanyahu protestosu Binlerce kişi BM’ye yürüdü New York'ta Netanyahu protestosu! Binlerce kişi BM'ye yürüdü
İsrail’le ilişkileri kesmişti Hükümet değişti, bu kez İran’la bağlar koptu İsrail'le ilişkileri kesmişti! Hükümet değişti, bu kez İran'la bağlar koptu
Resmi Gazete’de yayımlandı Uzaktan çalışma yönetmeliği yürürlüğe girdi Resmi Gazete'de yayımlandı! Uzaktan çalışma yönetmeliği yürürlüğe girdi
Boş salon ayarlarını bozdu Netanyahu dünyayı elindeki cihazla tehdit etti Boş salon ayarlarını bozdu! Netanyahu dünyayı elindeki cihazla tehdit etti
21:45
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
20:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan için muhalefete çağrı: Karşısına aday çıkarmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan için muhalefete çağrı: Karşısına aday çıkarmayın
20:29
Anne Yarısı dizisi ortalığı karıştırdı İzleyiciden “Enişte-baldız ilişkisi istemiyoruz” tepkisi
Anne Yarısı dizisi ortalığı karıştırdı! İzleyiciden “Enişte-baldız ilişkisi istemiyoruz” tepkisi
20:10
Mekke İttifakı’nda kritik toplantı: Üç ülkenin genelkurmay başkanları katıldı
Mekke İttifakı'nda kritik toplantı: Üç ülkenin genelkurmay başkanları katıldı
20:02
Fenerbahçe, Azerbaycan’a gidiyor
Fenerbahçe, Azerbaycan'a gidiyor
20:02
Dev banka altının zirve yapacağı tarihi de rakamı da açıkladı
Dev banka altının zirve yapacağı tarihi de rakamı da açıkladı
19:24
İstanbul’da sokak ortasında korku dolu anlar: İlkokul öğrencilerini bıçakla kovaladı
İstanbul'da sokak ortasında korku dolu anlar: İlkokul öğrencilerini bıçakla kovaladı
18:46
Yunanistan’da seferberlik paniği: 100 bin kişiye aynı mesaj gitti, ülke ayağa kalktı
Yunanistan'da seferberlik paniği: 100 bin kişiye aynı mesaj gitti, ülke ayağa kalktı
18:40
Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar önceki teklifini açıkladı Davutoğlu’na ateş püskürdü
Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önceki teklifini açıkladı! Davutoğlu'na ateş püskürdü
18:24
AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisten acı haber geldi
AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisten acı haber geldi
18:13
NATO alarm verdi: Türk F-16’ları Rus uçakları için peş peşe havalandı
NATO alarm verdi: Türk F-16'ları Rus uçakları için peş peşe havalandı
18:09
Bir il bu skandalı konuşuyor Üniversite hocası parkta uygunsuz yakalandı
Bir il bu skandalı konuşuyor! Üniversite hocası parkta uygunsuz yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 22:03:45. #7.13#
SON DAKİKA: Başından vurulup ölümden dönen Mutlu Kaya son halini paylaştı: Bir caninin eseriyim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei