Başından vurulup ölümden dönen Mutlu Kaya son halini paylaştı: Bir caninin eseriyim

2015 yılında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eski sevgilisi tarafından başından vurularak ağır yaralanan ve uzun süre yaşam mücadelesi veren Mutlu Kaya, yıllar sonra tedavi sürecine ait görüntülerini yeniden paylaştı.

Sibel Can'ın desteğiyle katıldığı ses yarışmasıyla Türkiye'nin tanıdığı Kaya, saldırının ardından geçirdiği ameliyatlar ve zorlu fizik tedavi süreciyle hayata tutunmuştu.

ESKİ GÖRÜNTÜLERİYLE TEDAVİ SÜRECİNİ YAN YANA GETİRDİ

Kaya, ses yarışmasına katıldığı dönemdeki görüntüleri ile tedavi sürecinde çekilen karelerini yan yana getirerek takipçileriyle paylaştı.

Geçirdiği ameliyatların ardından uzun süre fizik tedavi gören Kaya'nın paylaşımı kısa sürede çok sayıda destek mesajı aldı.

Yıllar içindeki değişimini gösteren görüntüler, Kaya'nın saldırı sonrası geçirdiği zorlu süreci bir kez daha gözler önüne serdi.

"HASETLE BAKAN GÖZLERİ DE UNUTMADIM"

Kendisine gelen destek mesajlarının ardından açıklama yapan Mutlu Kaya, uğradığı saldırıya ve geçmişte kendisine yönelik bakışlara göndermede bulundu. Kaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Canım arkadaşlarım, benim kıymetlilerim. Bir caninin eseriyim, tabii ki bu bir akım lakin hasetle bakan gözleri de unutmadım."

Kaya'nın paylaşımında, tedavi sürecinde çekilen ve yıllar içinde geçirdiği değişimi gösteren çeşitli fotoğraflar da yer aldı.

İşte o fotoğraflar;