Montella\'dan Fransa maçı öncesi mesaj

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Fransa'yı sahasında ağırlayacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

''CESARETİMİZİ KULLANARAK SAHAYA ÇIKACAĞIZ''

Mücadele hakkında konuşan İtalyan teknik adam, "Aslında maçlara bakıldığında 100 dakika çok önemli. Ben sadece ilk 30 dakikanın önemli olduğuna inanmıyorum. Bu tarz futbolculara ve bu tarz takımlara karşı oynadığınızda her zaman en hatasız şekilde oynamanız gerekiyor. Bu tarz maçlarda kendi futbolumuzu oynatmak için her zaman kendi cesaretimizi kullanarak sahaya yansıtacağız.'' dedi.

“YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ”

Sözlerine devam eden Montella, ''Futbolda geleceğe odaklanmamız gerekiyor. Cesaretli ve kendi futbolumuzu sergileyeceğimiz yeni bir sayfa açıyoruz. En iyi şekilde kendi özelliklerimizi sahaya yansıtacağız." ifadelerini kullandı.