İstanbul için alarm verildi! Valilik saat vererek uyardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul için alarm verildi! Valilik saat vererek uyardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul için alarm verildi! Valilik saat vererek uyardı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul’da sonbahar havası yüzünü sert bir şekilde göstermeye hazırlanıyor. Valilik, Salı sabahından itibaren kenti etkisi altına alacak olan kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlara karşı İstanbulluları uyardı. Sıcaklıkların 8 dereceye kadar birden düşeceği kentte, sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması isteniyor.

İstanbul'da önümüzdeki iki gün boyunca etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlar için Valilikten peş peşe uyarılar geldi. 22 Eylül Salı sabahından itibaren başlaması beklenen yağışların özellikle bazı bölgelerde şiddetini artıracağı belirtilirken, vatandaşlardan sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarının da hissedilir şekilde düşmesi bekleniyor.

YAĞIŞ SALI SABAHI BAŞLAYACAK

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine dayanarak kent genelinde 22 Eylül Salı ve 23 Eylül Çarşamba günleri kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Tahminlere göre yağışlı hava, 23 Eylül Çarşamba akşamından sonra İstanbul'u terk edecek. Ancak özellikle Salı günü kent genelinde etkisini artırması beklenen yağış nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

İstanbul için alarm verildi! Valilik saat vererek uyardı

AKŞAM SAATLERİNDE ŞİDDETİNİ ARTIRACAK

Yağışın Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nın genelinde etkili olması bekleniyor. Bazı bölgelerde yağış miktarının metrekareye 30 ila 60 kilogram arasında ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Yağışlı sistemin özellikle akşam saatlerinde etkisini artırması beklenirken, kent genelinde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği değerlendiriliyor.

İstanbul için alarm verildi! Valilik saat vererek uyardı

SICAKLIKLAR 6-8 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Yağışın yanı sıra İstanbul'da sıcaklıklar da belirgin şekilde düşecek. Valiliğin açıklamasına göre sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın ise zaman zaman kuvvetlenerek saatte 30 ila 50 kilometre hıza ulaşabileceği bildirildi.

İstanbul için alarm verildi! Valilik saat vererek uyardı

SEL VE SU BASKINI RİSKİNE DİKKAT

Valilik, kuvvetli yağışla birlikte oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada ayrıca yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

Yetkililer, özellikle su baskını riski bulunan bölgelerde yaşayanların ve yola çıkacak sürücülerin hava koşullarını yakından takip ederek gerekli önlemleri almasının önem taşıdığını belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğüsu baskınıİstanbulGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Kadın esnaf çocuklarının gözü önünde darbedildi Kadın esnaf çocuklarının gözü önünde darbedildi
Ankara Sincan’da otomobilin çarptığı balon satan engelli genç köprüden düşerek öldü Ankara Sincan'da otomobilin çarptığı balon satan engelli genç köprüden düşerek öldü
İstanbul’u karıştıran “zehirlenme“ iddiası Paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı İstanbul'u karıştıran "zehirlenme" iddiası! Paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
Yemen’de Amalika Tugayları Kehbub’da 5 Husi aracını hedef aldı araçlardakiler öldü Yemen'de Amalika Tugayları Kehbub'da 5 Husi aracını hedef aldı; araçlardakiler öldü
Plateau’da saldırıda 9 kişi öldü, Nijerya ordusu 11 çete üyesini gözaltına aldı Plateau'da saldırıda 9 kişi öldü, Nijerya ordusu 11 çete üyesini gözaltına aldı
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Erdoğan New York’ta bariyerleri kaldırttı, vatandaşlarla sohbet etti Erdoğan New York'ta bariyerleri kaldırttı, vatandaşlarla sohbet etti
ABD’den İran’a kritik çağrı: Müzakere kapısı açık ABD'den İran'a kritik çağrı: Müzakere kapısı açık
21:59
Fransa dönüşü gözaltına alınan Afra Saraçoğlu serbest bırakıldı
Fransa dönüşü gözaltına alınan Afra Saraçoğlu serbest bırakıldı
21:44
Muhammet Yarız için 2025’te düğmeye basılmış İşte SPK’ya gönderilen belge
Muhammet Yarız için 2025’te düğmeye basılmış! İşte SPK’ya gönderilen belge
21:42
Vanspor’da şampiyon teknik adam ile yollar ayrıldı
Vanspor'da şampiyon teknik adam ile yollar ayrıldı
21:14
Görüşmeler resmen başladı Ezeli rakipten Hakan Çalhanoğlu sürprizi
Görüşmeler resmen başladı! Ezeli rakipten Hakan Çalhanoğlu sürprizi
20:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan milli yıldıza esprili davet: Ankara’ya geleceksin, benim takımda oynarsın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli yıldıza esprili davet: Ankara'ya geleceksin, benim takımda oynarsın
20:47
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında BM kürsüsünden dünyaya Gazze çağrısı yapacak
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında! BM kürsüsünden dünyaya Gazze çağrısı yapacak
20:25
Bakan Fidan’dan ABD’ye çağrı: Kısıtlamaları kaldırmalıyız
Bakan Fidan'dan ABD'ye çağrı: Kısıtlamaları kaldırmalıyız
20:07
Fon soruşturması genişliyor: İki kişi daha gözaltına alındı
Fon soruşturması genişliyor: İki kişi daha gözaltına alındı
19:24
Suudi Arabistan, OYAK bünyesindeki GüzelEnerji’ye ortak oluyor: 3 ildeki tesisleri ziyaret ettiler
Suudi Arabistan, OYAK bünyesindeki GüzelEnerji'ye ortak oluyor: 3 ildeki tesisleri ziyaret ettiler
19:13
Bessent, İran uçuşlarına izin veren ülkelere dolar sisteminden çıkarılırsınız dedi
Bessent, İran uçuşlarına izin veren ülkelere dolar sisteminden çıkarılırsınız dedi
18:56
Okullarda yeni dönem başladı: Bakanlar Çiftçi ve Tekin protokolü imzaladı
Okullarda yeni dönem başladı: Bakanlar Çiftçi ve Tekin protokolü imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 22:09:35. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul için alarm verildi! Valilik saat vererek uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement