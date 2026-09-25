Güllü'nün ölümünün üzerinden 1 yıl geçti! Gözler şimdi kızının yargılanacağı davada - Son Dakika
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Güllü'nün ölümünün üzerinden 1 yıl geçti! Gözler şimdi kızının yargılanacağı davada

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Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin üzerinden yarın tam 1 yıl geçmiş olacak. Sanatçının ölümüyle ilgili soruşturma artık dava aşamasında; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 1 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin üzerinden yarın tam 1 yıl geçmiş olacak. Sanatçının ölümüyle ilgili soruşturma artık dava aşamasında; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 1 Ekim'de hakim karşısına çıkacak. 

Gerçek adı Gül Tut olan ve yıllarca seslendirdiği şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Güllü, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek 52 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma, ilerleyen aylarda ortaya çıkan iddialar ve alınan ifadelerle farklı bir boyuta taşındı. 

YARIN ÖLÜMÜNÜN 1. YILI

Güllü'nün ölümünün üzerinden yarın tam bir yıl geçmiş olacak. 26 Eylül 2025 gecesi saat 01.26 sıralarında yaşanan olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İlk aşamada yüksekten düşme olarak ele alınan olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. 

Aylar süren soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Güllü'nün 18,17 metre yükseklikteki pencereden düştüğü ve çok sayıda yaralanmaya bağlı iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği bilgisine yer verildi.

KIZI HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Gülter'e yöneltilen suçlamalar, yargılama sonucunda mahkeme tarafından karara bağlanacak. 

İddianamede olay gecesi evde bulunan Sultan Nur Ulu da sanık olarak yer aldı. Ulu hakkında "yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. 

İDDİANAMEDE DİKKAT ÇEKEN AYRINTILAR

Savcılığın iddianamesinde olay gecesine ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler de yer aldı. İddianamede Gülter'in annesini sevdiği bir şarkıyı açarak odaya getirdiği ve ardından pencereden attığı ileri sürüldü. Bu anlatım savcılığın suçlaması niteliğinde olup Gülter hakkındaki nihai hüküm mahkeme tarafından verilecek. 

Soruşturma sürecinde olay gecesine ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Güllü'nün ölümünün ardından Gülter'in bina girişinde polislerle konuştuğu ve daha sonra daireye çıktığı anlar yer aldı. 

GÖZLER 1 EKİM'DEKİ DAVAYA ÇEVRİLDİ

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi, hazırlanan iddianameyi kabul etti. Böylece Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma süreci tamamlanarak dava aşamasına geçti. İlk duruşma 1 Ekim'de görülecek.

Güllü'nün ölümünün birinci yıl dönümünün hemen ardından başlayacak yargılamada, tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki suçlamalar mahkeme önünde ele alınacak.

ÖLÜMÜNÜN 1. YILINDA DAVA BAŞLIYOR

26 Eylül 2025'te hayatını kaybeden Güllü'nün ölümünün üzerinden geçen bir yıl boyunca dosyada çok sayıda gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltılar, tutuklama, adli kontrol kararları ve yeni görüntüler gündeme gelirken, hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle gözler artık mahkeme salonuna çevrildi.

CinayetMagazinYalovaHakimGüllüSon Dakika

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