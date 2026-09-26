Bahçeli araya girdi! Sarallar ve Şahinler barışıyor iddiası

Yıllardır aralarındaki husumet ve gerilimle kamuoyunun gündeminde olan Sarallar ve Şahinler grupları uzlaşma masasına oturuyor. İki grubun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde Ankara'da düzenlenecek bir toplantıyla resmi olarak barışacağı iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, Devlet Bahçeli'nin arabuluculuğunda gerçekleşecek bu kritik sulh yemeğinde her iki tarafın da uzlaşmaya tamamen hazır olduğu belirtiliyor. Yarın öğleden sonra yapılması planlanan görüşmenin ardından, tarafların aralarındaki anlaşmazlıklara son verdiklerini duyuran ortak bir barış mesajını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

BARIŞ ÖNCESİ TRABZON'DA 4 BİN KİŞİLİK DEV BULUŞMA

Ankara'daki tarihi uzlaşma zirvesinin hemen öncesinde, Saral ailesi Trabzon'un Sürmene ilçesinde geniş çaplı bir dayanışma yemeği düzenledi. Tarihi Baştımar Ailesi Müzesi'nin bahçesinde organize edilen etkinliğe yaklaşık dört bin kişi katıldı. Ailenin farklı şehirlerde yaşayan üyeleri ile genç ve yaşlı kuşakları aynı sofrada buluşturan organizasyonun ana gündem maddesi akrabalık bağlarının güçlendirilmesi oldu.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği yemeğe; iş dünyasının tanınmış isimlerinden Alaaddin Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ve Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu da iştirak etti.

Etkinlikte bir konuşma yapan iş insanı Alaaddin Saral, Trabzon'a ve köklerine olan aidiyetlerini vurguladı. Aileyi bir arada tutan yegâne unsurun aralarındaki sevgi, saygı ve güçlü bağlar olduğuna dikkat çeken Saral, binlerce akrabasıyla aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

OKTAY SARAL'DAN "HUZURUN YÜZYILI" VURGUSU

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise dev buluşmanın ardından X (Twitter) hesabı üzerinden kapsamlı bir açıklama yaptı. İş, siyaset ve spor dünyasından birçok ismin Sürmene'de omuz omuza verdiğini belirten Saral, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı bu anlamlı buluşmada, kardeşliğimizi pekiştirerek 'Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir şekilde bölgesel huzurun ve ülke barışının yanında durduğumuzu teyit ettik. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp aynı Türkiye sevdasında buluşabilmek en büyük gücümüzdür. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Huzurun Yüzyılı' vizyonu ve 'Terörsüz Türkiye' hedefi etrafında kenetlenerek; çatışmayı değil kardeşliği, ayrışmayı değil birleşmeyi büyüteceğiz."