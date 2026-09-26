Salah kararı ülkeyi karıştırdı! Herkes sakatlık sandı, gerçek başka çıktı - Son Dakika
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Salah kararı ülkeyi karıştırdı! Herkes sakatlık sandı, gerçek başka çıktı

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Salah kararı ülkeyi karıştırdı! Herkes sakatlık sandı, gerçek başka çıktı
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Mısır'ın Angola ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada Mohamed Salah'ın 61. dakikada oyundan alınması tartışmaları beraberinde getirdi. Mısır Teknik Direktörü Hossam Hassan, Trabzonspor'un yıldızının sakat olmadığını ve değişikliğin tamamen taktiksel bir karar olduğunu açıkladı.

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu'nda Mısır ile Angola karşı karşıya geldi. Gol sesi çıkmayan mücadele 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mohamed Salah ise maçın tamamını sahada geçirmedi. Yıldız futbolcu, 61. dakikada kenara gelirken yerine Zizo oyuna dahil oldu.

SALAH KARARI TARTIŞMA YARATTI

Mısır'ın en önemli yıldızlarından biri olan Salah'ın henüz maçın 61. dakikasında oyundan alınması dikkat çekti. Kararın ardından Salah'ın sakatlık yaşayıp yaşamadığı ve neden kenara geldiği merak konusu oldu. Maçın ardından Mısır Teknik Direktörü Hossam Hassan'a değişikliğin nedeni soruldu.

HASSAN NEDENİNİ AÇIKLADI

Hossam Hassan, Salah'ın herhangi bir sakatlığının bulunmadığını belirterek kararın tamamen teknik ve taktiksel olduğunu söyledi. Hassan, "Hayır, sakat değil. Mohamed Salah'ın oyundan çıkarılması tamamen teknik bir karara dayanıyor ve bu, maçın gerekliliklerine göre teknik ekibin doğal hakkıdır" ifadelerini kullandı. Böylece Salah'ın oyundan çıkmasının sakatlık kaynaklı olmadığı açıklığa kavuştu.

Muhammed SalahMohamed SalahTrabzonsporAngolaMısırSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • adem sen adem sen:
    Salah Trabzon. 61. dk oyun çıkısı :) 1 0 Yanıtla
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