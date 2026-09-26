25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender'in ölüm nedenini eşi açıkladı - Son Dakika
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25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender'in ölüm nedenini eşi açıkladı

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25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender\'in ölüm nedenini eşi açıkladı
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25 yaşında hayatını kaybeden futbolcu Tolga Kalender'in eşi Çiğdem Kalender, eşinin yaklaşık 9 ay önce kanser tanısı aldığını açıkladı. Kalender, hastalığın ilk olarak gözünde başladığını, zaman içerisinde farklı organlarına yayıldığını ve eşinin 22 Eylül gecesi yaşamını yitirdiğini belirtti.

25 yaşındaki futbolcu Tolga Kalender'in hayatını kaybetmesinin ardından eşi Çiğdem Kalender'den açıklama geldi. Kalender, eşinin yaklaşık 9 aydır kanserle mücadele ettiğini belirterek hastalık sürecine ilişkin ayrıntıları paylaştı.

25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender'in ölüm nedenini eşi açıkladı

YAKLAŞIK 9 AY ÖNCE KANSER TANISI KONULDU

Çiğdem Kalender'in açıklamasına göre Tolga Kalender'e yaklaşık 9 ay önce kanser tanısı konuldu. Hastalığın ilk olarak gözünde başladığını belirten Kalender, zaman içerisinde farklı organlara da yayıldığını ifade etti.

25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender'in ölüm nedenini eşi açıkladı

Kalender, "Kendisine yaklaşık 9 ay önce kanser tanısı konuldu. Bu süreçte ilk olarak gözünde başlayan hastalık, ne yazık ki zaman içinde farklı organlarına da yayıldı... Aylardır sürdürdüğü mücadelesini, 22 Eylül gecesi kaybetti" ifadelerini kullandı.

25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender'in ölüm nedenini eşi açıkladı

EŞİNDEN ACI VEDA

Çiğdem Kalender, eşinin vefatını "Acı kaybımız" başlığıyla duyurdu. Eşini sevgi ve özlemle hatırlayacaklarını belirten Kalender, "Bugüne kadar hayatına dokunduğu herkeste güzel bir iz bırakan sevgili eşim Tolga'yı, her zaman sevgiyle ve özlemle hatırlayacağız. Hatırasını daima yaşatmaya gayret edeceğiz" dedi.

25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender'in ölüm nedenini eşi açıkladı

"RUHU ŞAD, TOPRAĞI BOL OLSUN"

Çiğdem Kalender, hastalık sürecinin ilk gününden itibaren yanlarında bulunanlara da teşekkür etti. Kalender açıklamasını, "İlk günden itibaren yanımızda olan, Tolga'yı seven tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. Ruhu şad, toprağı bol olsun" sözleriyle tamamladı.

EylülSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Remö Kiaf Ulgoşavay Remö Kiaf Ulgoşavay:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun topragı bol olsun denilmez müslümanlıkta böyle bir terim kesinlikle yoktur ALLAH rahmet eylesin deriz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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