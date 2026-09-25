Muğla Fethiye'de diş tedavisi sonrası rahatsızlanan 5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Muğla Fethiye'de diş tedavisi sonrası rahatsızlanan 5 yaşındaki çocuk kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Fethiye'de 5 yaşındaki çocuk, Ortaca'daki özel hastanede gördüğü diş tedavisinin ardından evinde rahatsızlandı. Özel bir hastaneye kaldırılan çocuk doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı; kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, diş tedavisinin ardından rahatsızlanan 5 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Emre ve Rümeysa K. çiftinin kızları Hatice Serra K, Ortaca ilçesindeki özel bir hastanede diş tedavisi gördü.
Tedavinin ardından ailesiyle evine dönen çocuk, bir süre sonra rahatsızlandı. Ailesi tarafından ilçedeki özel bir hastaneye götürülen Hatice Serra K, burada tedavi altına alındı.
Çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Hatice Serra K'nin kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.
Kaynak: AA
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