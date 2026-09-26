3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu! Fenerbahçe kasayı açıyor

3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu! Fenerbahçe kasayı açıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'nin FIFA tarafından uygulanan transfer yasağının kaldırılması için yapacağı ödemenin detayları netleşti. Sarı-lacivertlilerin, Youssef En-Nesyri'nin bonservis bedeline ilişkin Sevilla'ya yaklaşık 3 milyon euro ödeme yapacağı belirtildi.
Fenerbahçe'nin FIFA'nın transfer yasağı listesinde yer almasının ardından yaşanan gelişmeler sürüyor. Sarı-lacivertlilerin yasağın kaldırılması için yapacağı ödemeye ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı.
SEVILLA'YA YAKLAŞIK 3 MİLYON EURO
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin bonservis bedeline ilişkin Sevilla'ya yaklaşık 3 milyon euro ödeme yapacak.
Sarı-lacivertli kulüp daha önce yaptığı açıklamada, üç dönemlik transfer yasağının En-Nesyri'nin bonservis ücretine ilişkin ödeme nedeniyle uygulandığını duyurmuştu.
ÖDEME SONRASI YASAK KALKACAK
Fenerbahçe, FIFA kararında hükmedilen ödemenin gerçekleştirilmesinin ardından bürokratik işlemlerin tamamlanmasıyla transfer yasağının kaldırılacağını açıklamıştı. Böylece sarı-lacivertlilerin Sevilla'ya yapacağı yaklaşık 3 milyon euroluk ödeme, transfer yasağının kaldırılması için atılacak kritik adım olacak.
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