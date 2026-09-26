3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu! Fenerbahçe kasayı açıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu! Fenerbahçe kasayı açıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu! Fenerbahçe kasayı açıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin FIFA tarafından uygulanan transfer yasağının kaldırılması için yapacağı ödemenin detayları netleşti. Sarı-lacivertlilerin, Youssef En-Nesyri'nin bonservis bedeline ilişkin Sevilla'ya yaklaşık 3 milyon euro ödeme yapacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin FIFA'nın transfer yasağı listesinde yer almasının ardından yaşanan gelişmeler sürüyor. Sarı-lacivertlilerin yasağın kaldırılması için yapacağı ödemeye ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı.

SEVILLA'YA YAKLAŞIK 3 MİLYON EURO

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin bonservis bedeline ilişkin Sevilla'ya yaklaşık 3 milyon euro ödeme yapacak.

Sarı-lacivertli kulüp daha önce yaptığı açıklamada, üç dönemlik transfer yasağının En-Nesyri'nin bonservis ücretine ilişkin ödeme nedeniyle uygulandığını duyurmuştu.

ÖDEME SONRASI YASAK KALKACAK

Fenerbahçe, FIFA kararında hükmedilen ödemenin gerçekleştirilmesinin ardından bürokratik işlemlerin tamamlanmasıyla transfer yasağının kaldırılacağını açıklamıştı. Böylece sarı-lacivertlilerin Sevilla'ya yapacağı yaklaşık 3 milyon euroluk ödeme, transfer yasağının kaldırılması için atılacak kritik adım olacak.

Sevilla FCFenerbahçeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
BM’de rezil olan Netanyahu yine Erdoğan düşmanlığına sarıldı BM'de rezil olan Netanyahu yine Erdoğan düşmanlığına sarıldı
Fenerbahçe’de Mert Hakan kararı İsmail Kartal yüzüne söyledi Fenerbahçe'de Mert Hakan kararı! İsmail Kartal yüzüne söyledi
Irak’ta halatı kopan asansör 7’nci kattan zemine çakıldı 9 kişinin yaralandığı anlar kamerada Irak'ta halatı kopan asansör 7'nci kattan zemine çakıldı! 9 kişinin yaralandığı anlar kamerada
Karakale köyünde gece ziyafeti: Bozayı kovanı yere serip balı yedi Karakale köyünde gece ziyafeti: Bozayı kovanı yere serip balı yedi
Fon soruşturmasında son durum: Yönetici kademelerinde yer alan tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu Fon soruşturmasında son durum: Yönetici kademelerinde yer alan tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu
11:43
“Vanlı Kara Haydar“a ikinci soruşturma 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma! 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
11:36
Fenerbahçe’de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
Fenerbahçe'de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
11:26
Günlerdir kusuyordu Savcı acil serviste hayatını kaybetti
Günlerdir kusuyordu! Savcı acil serviste hayatını kaybetti
11:19
25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender’in ölüm nedenini eşi açıkladı
25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender'in ölüm nedenini eşi açıkladı
11:14
Fon soruşturmasında kritik hamle 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi
Fon soruşturmasında kritik hamle! 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi
10:07
İki çocuğun müstehcen görüntüleri yabancı sitelerde çıktı, 2 kişi hemen tutuklandı
İki çocuğun müstehcen görüntüleri yabancı sitelerde çıktı, 2 kişi hemen tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 12:38:38. #7.13#
SON DAKİKA: 3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu! Fenerbahçe kasayı açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei