Gaziantep\'te ortaokulda velilerden turnike ve kaynak kitap parası istendiği iddiası

(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda yardımcı kaynak ve velilere ek mali yük oluşturabilecek uygulamalara ilişkin talimatlarına rağmen velilerden para istendiğini belirtti. Öztürkmen, Gaziantep'teki Ali Küncülü Ortaokulu'nda öğrencilerden turnike sistemi için 6 bin TL, kaynak kitaplar için ise 9 bin TL talep edildiğini öne sürerek, velilere "Veli bilgilendirme ve rıza dilekçesi" imzalatıldığını söyledi.

Öztürkmen, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in okullarda kaynak kitaba ihtiyaç olmadığı ve okul ihtiyaçları için velilerden para istenmeyeceği yönündeki açıklamalarına rağmen uygulamada farklı bir tablo olduğunu savundu.

"VELİLERE KAYNAK KİTAP DAYATILIYOR"

Öztürkmen, okullarda velilere kaynak kitap alınmasının dayatıldığını belirterek, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir yandan kaynak kitaba ihtiyaç yok diyor ancak okullar velilere kitap şartı dayatıyor. Bakan Tekin, okul ihtiyaçları için velilerden para istenmeyecek diyor, gel gör ki neredeyse para istemeyen okul yok" ifadelerini kullandı.

Öztürkmen, öğretmen görevlendirilmediği için boş kalan sınıflar ve öğrencilerin "evinize dönün" denilerek geri gönderildiği iddialarını da gündeme getirerek, "Nereden bakarsanız bakın Milli Eğitim sistemi dökülüyor" dedi.

ÖĞRENCİ BAŞINA 6 BİN LİRA TURNİKE PARASI

Gaziantep'teki Ali Küncülü Ortaokulu'nda girişlere turnikeler konulduğunu ve öğrencilerin kartsız girişinin yasaklandığını öne süren Öztürkmen, velilere ekim ayından itibaren öğrencilerin kartsız okula giremeyeceğinin bildirildiğini söyledi.

Turnike sisteminin masrafları için her öğrenciden 6 bin TL istendiğini belirten Öztürkmen, "Koskoca devlet, okul girişine koyduğu üç turnikenin parasını çocuklardan ister mi? 'Parayı vermezseniz çocuğunuz okula giremez' demek kimin haddinedir" diye tepki gösterdi.

Öztürkmen, aynı okulda öğrencilere yardımcı kaynak kitap alınmasının da istendiğini belirterek, velilere "Veli bilgilendirme ve rıza dilekçesi" gönderildiğini söyledi. Dilekçede, "Bakanlık kitapları karşılıyor ancak ben kendi rızamla çocuğuma kaynak kitap alıyorum" ifadesinin yer aldığını aktaran Öztürkmen, velilerden kaynak kitaplar için 9 bin TL istendiğini öne sürdü.

Öztürkmen, "Kimse inkar etmeye kalkmasın, belgesi elimizde. Bu resmen sahtecilik değil de nedir? Hem kaynak kitap almayı dayatacaksın hem de 'kendi rızamla alıyorum' diyerek velilere dilekçe imzalatacaksın" dedi.

"PARASIZ EĞİTİM MASALDAN İBARET"

Öztürkmen, açıklamasının devamında atama bekleyen öğretmenler ile öğrencilerin ve velilerin yaşadığı sorunlara da dikkat çekerek, "Atama bekleyen yüzbinlerce öğretmen perişan. Öğrenciler mutsuz, veliler zorda. 'Parasız eğitim' bir masaldan ibaret. Okullar güvensiz, çocuklar aç. Bir öğün sıcak yemek vermeyi başaramadınız" ifadelerini kullandı.

Öztürkmen, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Herkese bir iyilik yapın ve lütfen bu işi bırakın" çağrısında bulundu.