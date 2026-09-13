Husiler düğmeye bastı! Stratejik kent için büyük hazırlık - Son Dakika
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Husiler düğmeye bastı! Stratejik kent için büyük hazırlık

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Yemen'de Husi yanlısı Beni Haşim kabilelerinin, hükümet güçlerinin kuzeydeki en önemli merkezlerinden Marib'e yönelik taarruza katılmaya hazır olduklarını duyurduğu öne sürüldü. Petrol ve doğal gaz kaynakları açısından stratejik öneme sahip Marib'deki hareketlilik, Yemen savaşında yeni ve kritik bir cephenin açılabileceği endişesini artırdı.

Yemen'de son dönemde yeniden şiddetlenen çatışmaların ardından kritik bir gelişme daha yaşandı. Husi yanlısı Beni Haşim kabilelerinin, Marib'e yönelik olası bir askeri harekât için hazır olduklarını açıkladığı öne sürüldü.

Gelişme, Husiler ile Yemen hükümetine bağlı güçler arasındaki mücadelenin birçok cephede yoğunlaştığı bir dönemde geldi.

GÖZLER STRATEJİK MARİB'E ÇEVRİLDİ

Marib, Yemen'deki savaşın en kritik noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Başkent Sana ve ülkenin kuzeyindeki geniş bölgeleri kontrol eden Husiler, yıllardır Marib'i ele geçirmek için hükümet güçleriyle mücadele ediyor.

Kent, hükümet güçlerinin Yemen'in kuzeyindeki en önemli dayanak noktalarından biri olmasının yanı sıra sahip olduğu petrol ve doğal gaz kaynakları nedeniyle de stratejik önem taşıyor.

Bu nedenle Marib'in kontrolünün değişmesi, Yemen'deki askeri ve ekonomik dengeleri önemli ölçüde etkileyebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

MARİB CEPHESİNDE ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

Son günlerde Husiler ile hükümet güçleri arasında Marib'in yanı sıra El-Cevf, Taiz ve ülkenin batısındaki farklı cephelerde çatışmalar yaşanıyor.

Yemen hükümetine bağlı güçler de Marib'in batısındaki Husi mevzilerine yönelik operasyonlar gerçekleştirirken, karşılıklı saldırılar bölgedeki gerilimi artırdı.

HUSİLER BİRDEN FAZLA CEPHEDE İLERLİYOR

Marib'deki hareketlilik, Husilerin Yemen'in farklı bölgelerinde askeri baskıyı artırdığı bir döneme denk geldi. Husi güçleri son dönemde Kızıldeniz kıyısındaki stratejik bölgelerde ilerleme sağlarken, hükümet güçleri de kaybettikleri noktaları geri almak amacıyla karşı operasyonlar başlattı.

Özellikle Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan Babülmendep Boğazı çevresindeki gelişmeler, Yemen'deki çatışmaları bölgesel ve küresel ticaret açısından da kritik hale getirdi.

MARİB'İN DÜŞMESİ DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR

Marib'in Husilerin kontrolüne geçmesi halinde, hükümet güçleri kuzeydeki en önemli merkezlerinden birini kaybetmiş olacak. Husiler ise Sana çevresindeki hakimiyetlerini doğuya doğru genişletmenin yanı sıra ülkenin önemli enerji kaynaklarının bulunduğu bölgeler üzerinde daha fazla kontrol sağlayabilecek.

Bu nedenle Beni Haşim kabilelerinin olası bir Marib taarruzuna katılmaya hazırlandığı yönündeki haberler yakından takip ediliyor.

YEMEN'DE SAVAŞ YENİDEN TIRMANIYOR

Yemen'de yıllardır devam eden savaşta 2022'den sonra cephe hatlarında görece sakin bir dönem yaşanmıştı. Ancak son dönemde başlayan karşılıklı operasyonlarla birlikte çatışmalar yeniden geniş bir alana yayıldı.

Husilerin Marib üzerindeki baskısını artırıp artırmayacağı ve Husi yanlısı kabilelerin olası bir taarruza fiilen katılıp katılmayacağı, Yemen'deki savaşın önümüzdeki dönemde izleyeceği seyir açısından kritik önem taşıyor.

Hükümet, Marib, Dünya, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Yemen Husiler düğmeye bastı! Stratejik kent için büyük hazırlık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Allah aşkına 20 30 savaş uçağına karşı ne şansları olabilir 1 0 Yanıtla
  • Kerim Ayric Kerim Ayric:
    abd bir bomba ile Herşeyi yapabilir ama yapmıyor çünkü kime silah satacak yoksa 0 0 Yanıtla
  • r5qbvw8cyx r5qbvw8cyx:
    biz nereye geldik. Zalimi vuracağını Müslüman Müslüman birbirlerine vuruyorlar anlam veremiyorum artık ben 0 0 Yanıtla
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