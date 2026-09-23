İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: Nükleer teknolojimizin sınırlanmasına izin vermeyeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: Nükleer teknolojimizin sınırlanmasına izin vermeyeceğiz

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: Nükleer teknolojimizin sınırlanmasına izin vermeyeceğiz
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in saldırıları ile başlayan çatışmaların yedinci ayına yaklaşırken Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı terörizmle ilişkilendiren açıklamalarına tepki gösteren Pezeşkiyan, "ABD Başkanı bizi terörist olarak nitelendirdi. Oysa biz terörizmin kurbanı olduk" dedi. İran'ın yalnızca kendisini savunduğunu savunan Pezeşkiyan, nükleer teknolojinin barışçıl amaçlarla kullanılması gerektiğini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in saldırıları ile başlayan çatışmaların yedinci ayına yaklaşırken Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kürsüsünden dünya liderlerine hitap etti.

Pezeşkiyan'ın konuşmasında savaşın İran halkı üzerindeki etkileri öne çıktı. İran Cumhurbaşkanı, aylardır insanların ülkelerinin topraklarını savunmak için sokaklarda olduğunu belirterek ABD ve İsrail tarafından kullanılan silahlarla hayatını kaybeden çocukları da hatırlattı.

"BIZ TERÖRIST DEĞIL, KURBANDIK"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı terörizmle ilişkilendiren açıklamalarına doğrudan yanıt veren Pezeşkiyan, "ABD Başkanı bizi terörist olarak nitelendirdi. Oysa biz terörizmin kurbanı olduk" ifadelerini kullandı.

İran'ın baskılar karşısında geri adım atmadığını belirten Pezeşkiyan, şöyle konuştu: "Boyun eğmedik ve karşılık verdik; ancak sivil nüfusu asla hedef almadık. Biz yalnızca kendimizi savunduk, biz terörist değiliz."

KÜRSÜDEN FOTOĞRAFLAR GÖSTERDİ: MİNAB’DA ÇOCUKLAR BOMBALARIN ALTINDA CAN VERDİ

Pezeşkiyan, konuşmasında Minab’da 168 çocuğun hayatını kaybettiği okul saldırısına da değindi. Kürsüden saldırıya uğrayan okulun fotoğraflarını gösteren İran Cumhurbaşkanı, şu ifadeleri kullandı: "Ben, kelimenin tam anlamıyla bir okulun bombalandığı bir İran'dan geliyorum. Görüyorsunuz, bu çocuklar; bu çocuklar Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından kullanılan silahların bombaları altında can verdi. Onlar masumdu, hiçbir suç işlememişlerdi."

Pezeşkiyan ayrıca savaşın genişlemesinin hiçbir ülkeye güvenlik getirmeyeceğini belirterek Hürmüz Boğazı üzerinden de mesaj verdi. İran'ın kendi sularına erişiminin engellenmesine izin verilemeyeceğini savundu.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: Nükleer teknolojimizin sınırlanmasına izin vermeyeceğiz

ABD HEYETİ SALONU TERK ETTİ

Pezeşkiyan’ın ABD ve İsrail’in askeri eylemlerini sert bir dille eleştirdiği ve meşru müdafaa vurgusu yaptığı anlarda, BM Genel Kurul salonunda bulunan ABD heyeti oturumu terk etti.

FİLİSTİN VURGUSU

Filistin'deki durumu da gündemine alan Pezeşkiyan, uluslararası toplumun yaşananlara karşı tutumunu eleştirdi. İran Cumhurbaşkanı, Filistin'de adalet sağlanmadan Batı Asya'da kalıcı barışın mümkün olmayacağını söyledi.

Pezeşkiyan, "Filistin’deki durum, uluslararası toplumun vicdanında açık bir yara ve sivil acılarını önlemedeki uluslararası mekanizmaların başarısızlığının bir simgesidir" dedi. İran Cumhurbaşkanı ayrıca "Filistin’i görmezden gelerek barıştan söz edemeyiz" ifadelerini kullandı.

"İKİ YÜZYILDIR HİÇBİR ÜLKEYE SALDIRMADIK"

İran'ın askeri politikasının savunma odaklı olduğunu savunan Pezeşkiyan, ülkesinin son iki yüzyılda herhangi bir ülkeye veya toprağa saldırmadığını söyledi. Pezeşkiyan, "Terör estirenler ve suç işleyenler mi barış ve istikrarın koruyucusu? Onlar uluslararası hukukun hiçbirine uymadı. İran son iki yüzyıldır hiçbir ülkeye veya toprağa saldırmamıştır; askeri gücümüz tamamen savunma odaklıdır" diye konuştu.

NÜKLEER TEKNOLOJİ MESAJI: TEKNOLOJİMİZİN SINIRLANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

İran'ın nükleer programına ilişkin de açıklamalarda bulunan Pezeşkiyan, nükleer teknolojiyi enerji ve kalkınma amacıyla istediklerini, askeri amaç taşımadığını söyledi. İran'ın nükleer teknoloji hakkından vazgeçmeyeceğini belirten Pezeşkiyan, "Açıkça ifade ediyoruz: Nükleer silaha hayır, barışçıl nükleer teknolojiye kısıtlamaya hayır. Nükleer teknolojimizin sınırlanmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

İran Cumhurbaşkanı, "Barışımız savaş meydanlarında gelmeyecek; İran halkına ve milletine hak ettiği güvenliği vermek zorundalar" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: Nükleer teknolojimizin sınırlanmasına izin vermeyeceğiz

"GÜCÜN DİLİNİ KABUL ETMEYECEĞİZ, MÜZAKERE İÇİN HAZIRIZ"

Pezeşkiyan, uluslararası sistemde askeri gücün hukukun ve diplomasinin önüne geçmemesi gerektiğini savundu. "21. yüzyılda sadece güçlünün ve zorbanın iktidar olduğu dönemlere dönmemeliyiz. Askeri gücün meşruiyetin yerine geçtiği, terörizmin siyaset ve müzakerenin yerine geçtiği bir dünyaya geri dönmemeliyiz" diyen Pezeşkiyan, dünyaya birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı, "Gücün dilini kabul etmeyeceğiz, müzakere için hazırız" dedi. Pezeşkiyan konuşmasının sonunda İran'ın savaş karşısında geri adım atmayacağını belirterek, "Savaşı bize dayatıyorlar ancak biz savaşmaktan, doğası gereği savunma amaçlı olan bir savaştan korkmadığımızı kanıtladık. Vatanımızı, canımız İran'ı son nefesimize kadar savunacağız" ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik DevletleriBirleşmiş MilletlerMesud PezeşkiyanDonald TrumpABD BaşkanıGündemGüncelİsrailDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    siyonist-empery@list şeyt@nl@r ve bölgedeki işbirlikçilerinin burnunu sürten, İslam'ın İzzettini koruyan İran'a ve tüm direniş erlerine SELAM OLSUN. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahliye kararına savcılık itirazı DHMİ eski yöneticisi hakkında 223 milyonluk aklama iddiası Tahliye kararına savcılık itirazı! DHMİ eski yöneticisi hakkında 223 milyonluk aklama iddiası
İki gün arayla iki duvar çöktü Zeytinburnu’nda yıkım komşu apartmanı vurdu, aile karakola başvurdu İki gün arayla iki duvar çöktü! Zeytinburnu'nda yıkım komşu apartmanı vurdu, aile karakola başvurdu
Osmaniye’de trafikte yarışan motosikletliler kameraya takıldı Toplam ceza 626 bin 348 lira Osmaniye'de trafikte yarışan motosikletliler kameraya takıldı! Toplam ceza 626 bin 348 lira
Korsan taksicilik yaparken meslek esnafının tuzağına düştü Ehliyeti alındı, aracına 60 gün men Korsan taksicilik yaparken meslek esnafının tuzağına düştü! Ehliyeti alındı, aracına 60 gün men
Almanya’daki Spangdahlem ABD Hava Üssü’nden kalkan bir F-16 düştü Almanya'daki Spangdahlem ABD Hava Üssü'nden kalkan bir F-16 düştü
Diyarbakır Yenişehir’de 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı Diyarbakır Yenişehir'de 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
BM Genel Kurulu’nda duygu fırtınası: Erdoğan okudu, Binali Yıldırım gözyaşlarına boğuldu BM Genel Kurulu'nda duygu fırtınası: Erdoğan okudu, Binali Yıldırım gözyaşlarına boğuldu
Gece markete gelen gençlerin hareketi kamerada Ekmeğin parasını kasaya bıraktılar Gece markete gelen gençlerin hareketi kamerada! Ekmeğin parasını kasaya bıraktılar
Türkiye’de son 3 günde üçüncü teknik adam ayrılığı Türkiye'de son 3 günde üçüncü teknik adam ayrılığı
Türkiye maçı öncesi Fransa’da Mbappe şoku Türkiye maçı öncesi Fransa'da Mbappe şoku
Tahran semalarında esrarengiz cisim: Gece yarısı ortaya çıktı, tek bir noktada çakılı kaldı Tahran semalarında esrarengiz cisim: Gece yarısı ortaya çıktı, tek bir noktada çakılı kaldı
Ankara’da gök gürültülü sağanak trafiği aksattı, şimşekler cep telefonuyla kaydedildi Ankara'da gök gürültülü sağanak trafiği aksattı, şimşekler cep telefonuyla kaydedildi
Trump’ın konvoyu New York’ta görüntülendi: Güvenlik için birbirinin aynısı 3 makam aracı kullandı Trump'ın konvoyu New York'ta görüntülendi: Güvenlik için birbirinin aynısı 3 makam aracı kullandı
91 yaşındaki kadın maymun saldırısında hayatını kaybetti 91 yaşındaki kadın maymun saldırısında hayatını kaybetti
18:12
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti İşte son durum
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti! İşte son durum
17:56
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı? İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
17:56
Bundan sonra ne yapacak CHP’den istifa eden Yavaş’la ilgili ilk kez dillendirilen iddia
Bundan sonra ne yapacak? CHP'den istifa eden Yavaş'la ilgili ilk kez dillendirilen iddia
17:27
Fon mağdurları paralarını geri alabilecek mi Bakan Gürlek’ten merak edilen soruya yanıt
Fon mağdurları paralarını geri alabilecek mi? Bakan Gürlek'ten merak edilen soruya yanıt
17:13
Vlahovic’ten Serenay Sarıkaya’ya sürpriz O fotoğrafı beğendi
Vlahovic'ten Serenay Sarıkaya'ya sürpriz! O fotoğrafı beğendi
17:12
Ankara’da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti’ye geçecek
Ankara'da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçecek
16:36
Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk
Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk
16:30
Kılıçdaroğlu’ndan yeni açıklama Yavaş’ı kendi sözleriyle vurdu
Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! Yavaş'ı kendi sözleriyle vurdu
16:14
BM Genel Kurulu’nda konuşan Şara, İsrail’e resti çekti
BM Genel Kurulu'nda konuşan Şara, İsrail'e resti çekti
15:52
Tüm gözler TBMM’de İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
Tüm gözler TBMM'de! İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
15:48
Mansur Yavaş’ın istifasının ardından Özgür Özel’den ilk açıklama
Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama
14:30
Mansur Yavaş’ın ardından CHP’de istifa dalgası Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
Mansur Yavaş'ın ardından CHP'de istifa dalgası! Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
14:18
Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’ın istifasına ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın istifasına ilk yorum
13:28
Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
Mansur Yavaş CHP'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 18:36:16. #7.13#
SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: Nükleer teknolojimizin sınırlanmasına izin vermeyeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei