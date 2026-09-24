ABD uçak gemisindeki 8 denizci intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
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ABD uçak gemisindeki 8 denizci intihar girişiminde bulundu

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ABD uçak gemisindeki 8 denizci intihar girişiminde bulundu
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ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri Vekili Hung Cao, USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunda görev yapan 8 denizcinin intihar girişiminde bulunduğunu açıkladı. Uzun süren ve defalarca uzatılan Orta Doğu görevinin ardından uçak gemisi ve mürettebatı ABD'ye dönüş yolunda.

ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü savaş sırasında Orta Doğu'da uzun süre görev yapan USS Abraham Lincoln taarruz grubundaki personelin ruh sağlığı ve çalışma koşullarına ilişkin tartışmalar yeni bir boyut kazandı.

8 DENİZCİNİN İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDUĞU AÇIKLANDI

Cao, New York Senatörü ve Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi üyesi Kirsten Gillibrand'ın sorularına verdiği yazılı yanıtta, Lincoln'ün görevinin başlamasından bu yana taarruz grubu genelinde 8 intihar girişimi yaşandığını bildirdi. Söz konusu kişilerin yalnızca uçak gemisinin mürettebatından olmadığı; hava kanadı, taarruz grubu, muhrip filosu, refakatçi muhripler ve konuşlandırılan havacılık filolarında görev yapan personeli de kapsadığı belirtildi.

Cao ayrıca gemide mürettebatın manevi ve duygusal ihtiyaçları için 5 din görevlisi ile çok sayıda ruh sağlığı uzmanının bulunduğunu aktardı.

GÖREV SÜRESİ DEFALARCA UZATILDI

USS Abraham Lincoln, Kasım 2025'te başlayan görevi kapsamında daha sonra Orta Doğu'ya gönderildi ve İran'a yönelik askeri operasyonlarda görev aldı. Yaklaşık 6 bin ila 7 bin denizciden oluşan taarruz grubunun uzun süre denizde kaldığı, uçak gemisinin limana uğramadan altı aydan uzun süre operasyon yürüttüğü bildirildi.

Geminin görev süresinin başlangıçta daha erken tamamlanması planlanırken görev birkaç kez uzatıldı. USS Abraham Lincoln, 286 günlük görevin ardından eylül ayı başında Tayland'da limana yanaştı ve şu anda ABD'ye dönüş yolunda.

PERSONELİN DURUMU TARTIŞMA KONUSU OLDU

Uzun görev süresi sırasında denizcilerin aileleri, personelin ruh sağlığı ve gemideki koşullara ilişkin endişelerini gündeme getirmişti. ABD Donanması daha önce bazı tedarik sorunlarını kabul ederken, personel arasında geniş çaplı bir ruh sağlığı sorunu bulunduğu yönündeki iddialara karşı çıkmıştı.

Senatör Gillibrand ise son açıklamanın ardından yönetimi eleştirerek askerlerin içinde bulunduğu koşulları “tamamen kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

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