Galatasaray\'da Singo bilmecesi! Kulüpten resmi açıklama geldi

Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Wilfried Singo'nun sağlık durumuyla ilgili önce bir iddia ortaya atıldı, ardından kulüpten konuya ilişkin açıklama geldi.

SİNGO'NUN TENDONUNDA YIRTIK OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Gazeteci Süleyman Rodop'un aktardığı bilgilere göre Singo'nun sağ ayak bölgesindeki kas-tendon birleşiminde yırtık bulunduğu öne sürüldü. İddiada, sakatlığın iyileşme sürecinin uzun sürebileceği ve Fildişi Sahilli futbolcunun ne zaman sahalara döneceğinin belirsiz olduğu belirtildi.

GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

İddiaların ardından Galatasaray, Singo'nun sakatlığıyla ilgili "Zorunlu Açıklama" başlıklı bir duyuru yayımladı. Kulüp, yazılı ve görsel medyada ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, futbolcunun sakatlandığı ilk gün yapılan tetkiklerde sağ üst arka adale grubunda Tip Bamik 3C strain tespit edildiğini açıkladı. Galatasaray, bu durumu ileri-orta düzeyde kas-fasya-tendon içeren zorlanma, hasar ve kanama olarak tanımladı.

"AŞİL TENDONUNUN KOPTUĞU HABERLERİ YALAN"

Galatasaray ayrıca Singo'nun aşil tendonunun koptuğu yönündeki haberlerin yanı sıra, futbolcunun kulübe transferi sırasında kronik bir sakatlığı bulunduğu iddiasını da yalanladı.

Kulüp, Singo'nun tedavisinin planlandığı şekilde devam ettiğini bildirdi. Galatasaray'ın 5 Eylül'deki ilk sağlık açıklamasında da Singo'nun sağ uyluk biceps femoris adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ile kanama tespit edildiği ve tedavisine başlandığı duyurulmuştu.